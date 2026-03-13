«Il y a une théorie» sur ce joueur du PSG et un journaliste la révèle

Pierrick Levallet

Le PSG a pris une bonne option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions grâce à sa victoire contre Chelsea ce mercredi soir (5-2). Un journaliste a alors révélé une théorie sur un joueur de Luis Enrique, qui a particulièrement brillé face aux Blues de Liam Rosenior.

Ce mercredi soir, le PSG a surpris son monde. En difficulté ces derniers temps, le club de la capitale n’était pas annoncé favori contre Chelsea en Ligue des champions. Et pourtant, les hommes de Luis Enrique ont pris une bonne option sur la qualification avec une large victoire face aux Blues de Liam Rosenior (5-2). Un joueur parisien s’est notamment montré à son avantage. Un journaliste s’est alors permis de révéler une théorie sur La Chaîne L’Equipe.

«Il était déjà comme ça en Italie avant de venir en France» Loïc Tanzi a en effet révélé pourquoi Khvicha Kvaratskhelia semblait plus en forme en Ligue des champions qu’en Ligue 1. « Il y a une théorie autour de lui, dans son entourage, qui est de dire que le jeu pratiqué en Ligue des Champions et en Ligue 1 n’est pas le même, lui c’est le même joueur mais comme c’est plus fermé en Ligue 1 il a du mal à exister, à marquer, à faire des passes décisives. Il était déjà comme ça en Italie avant de venir en France » a confié le journaliste dans L’Equipe de Greg.