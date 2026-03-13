Didier Deschamps : L’embrouille avec un joueur de l’OM qui a manqué de respect «à tout le monde»

Didier Deschamps (57 ans) a entrainé l'OM pendant trois saisons (entre 2009 et 2012). Durant son passage à Marseille en tant que coach, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France a eu une prise de bec avec l'un de ses protégés. Un joueur qui a eu un mauvais comportement selon lui.
Formé au FC Nantes, Didier Deschamps a évolué dans des clubs prestigieux lors de sa carrière de joueur. Passé par l'OM et les Girondins de Bordeaux, l'ancien milieu de terrain a également défendu les couleurs de la Juventus, de Chelsea et de Valence. Dès qu'il a raccroché les crampons, Didier Deschamps a passé ses diplômes d'entraineur, avant de prendre les rênes de l'AS Monaco. Par la suite, le champion du monde 98 a retrouvé la Juventus, puis l'OM, avant de devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Son contrat avec la FFF s'achevant le 31 juillet 2026.
«Il n’a aucune réponse valable de ne pas être là»
Lorsqu'il était sur le banc de l'OM (2009-2012), Didier Deschamps a eu un clash avec l'un de ses joueurs : Stéphane Mbia. Arrivé en retard pour le stage à Saint-Jean-de-Luz lors de l'été 2010, l'ancien international camerounais avait provoqué la colère de son entraneur de l'époque. « J’ai eu un problème de correspondance entre Atlanta et New York qui m’a empêché de rallier Marseille samedi à 21h45 comme prévu. J’ai parlé au coach qui m’a dit qu’il m’attendait le plus rapidement possible et je me suis excusé. Il n’y a pas de problème. Tout le monde me connaît au club. Je suis super pro », s'était justifié Stéphane Mbia auprès de La Provence.
«Je lui ai dit d’avoir d’abord du respect envers tout le monde»
« Il n’a aucune réponse valable de ne pas être là, peu importe les raisons. Je lui ai dit d’avoir d’abord du respect envers son club, envers ses partenaires et envers tout le monde. Je lui ai conseillé vivement de nous rejoindre et prendre l’avion Paris-Biarritz », avait pesté Didier Deschamps. Toutefois, Stéphane Mbia était reparti à Marseille « pour raisons personnelles ». Une justification qui n'avait pas calmé le technicien de 57 ans. « Je ne suis que son entraîneur après tout », avait-il ironisé dans des propos rapportés par RMC Sport.