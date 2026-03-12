Sous pression à l’OM, «si je ne fais pas ça, on me crame la voiture»

Amadou Diawara

L'OM est un club à part, avec des supporters qui vivent pour leur équipe. Toutefois, certains fans vont parfois trop loin lorsque les résultats laissent à désirer, ou quand des joueurs ne mouillent pas suffisamment le maillot à leur gout. Pour ne pas vivre des mésaventures à Marseille, un ancien pensionnaire de l'OM a totalement changé sa manière de jouer au Vélodrome.

Malgré son passage au PSG (entre 1993 et 1995), Xavier Gravelaine a également défendu les couleurs de l'OM. En effet, l'ancien attaquant a rejoint le club marseillais lors de l'été 1996, ayant été cédé par l'EA Guingamp. Et après avoir passé deux ans et demi au Vélodrome, Xavier Gravelaine a retrouvé le PSG. En effet, le deux clubs rivaux ont trouvé un accord pour renvoyer l'ex-international français à Paris durant le mercato hivernal 1999.

Benatia attaqué dans la presse, l’OM se mêle au clash ! https://t.co/duGvFCkiT2 — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

«T'as changé parce que t'es à Marseille ou quoi ?» Lors de son passage à l'OM, Xavier Gravelaine a fait évoluer son jeu, et ce, pour se fondre dans la masse et ne pas se faire remarquer par les supporters marseillais malveillants. En effet, l'ancien joueur olympien se montrait plus rugueux avec ses adversaires lors de son séjour au Vélodrome. Martin Djetou, qui s'est frotté à lui, peut en témoigner.