Ennemi de Medhi Benatia à l’OM, il est prêt à claquer la porte ?

En 2023, l’OM décidait de faire confiance à MedhI Benatia et de l’intégrer à son organigramme. Mais est-ce si facile de travailler avec le Marocain ? A en croire les dernières révélations de La Provence, collaborer avec Benatia serait plus dur que jamais. A tel point que certains auraient voulu quitter le navire et claquer la porte de l’OM ?
L’enquête publiée par la presse marseillaise ce jeudi est terrible pour Medhi Benatia. Les méthodes du directeur du football de l’OM sont dénoncées par La Provence. Et voilà qu’un proche du vestiaire olympien annonce même : « Il y a un climat de peur à l’OM, tout le monde est effrayé par Benatia, tout est surveillé à la seconde près. S’il vous trouve mauvais, il vous met à la porte. Si vous avez une opinion, il vous met à la porte. Personne n’ose parler. Aucun des joueurs, entraîneurs, assistants ou assistants des assistants n’ose dire un mot car ils sont tous dépendants. Et lui dit quelque chose un jour, autre chose le lendemain ».
Le nouveau président de l’OM voulait partir ?
S’opposer à Medhi Benatia à l’OM pourrait donc avoir des conséquences. C’est d’ailleurs ce qui aurait pu arriver à Alban Juster, qui a dernièrement remplacé Pablo Longoria au poste de président du club phocéen. En effet, comme le révèle le quotidien régional, avant d’être du côté de Benatia, Alban Juster était dans le camp adverse. Les rapports entre les deux hommes étaient alors loin d’être les meilleurs, à tel point que le désormais président de l’OM aurait voulu claquer la porte, usé mentalement.
« L'Olympique de Marseille tient à se dire extrêmement choqué »
En réponse à cette enquête de La Provence, l’OM a souhaité mettre les choses au point. Ainsi, dans un communiqué, le club phocéen a notamment fait savoir : « L'Olympique de Marseille tient à se dire extrêmement choqué par un dossier publié ce matin concernant notre directeur du football, Medhi Benatia, auquel notre propriétaire, Frank McCourt, a renouvelé sa confiance en lui demandant de poursuivre sa mission au club jusqu'à la fin de la saison. Un dossier composé d'articles clairement à charge, d'insinuations infondées reposant probablement sur les dires de sources douteuses et laissant peu de place aux contradictoires. Ce type de méthodes et de comportements vient parasiter le travail du club et de ses collaborateurs, dans une période sportive capitale, qui présente un caractère d'urgence et qui exige un esprit de responsabilité collective et de la sérénité ».