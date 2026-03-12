Ennemi de Medhi Benatia à l’OM, il est prêt à claquer la porte ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, l’OM décidait de faire confiance à MedhI Benatia et de l’intégrer à son organigramme. Mais est-ce si facile de travailler avec le Marocain ? A en croire les dernières révélations de La Provence, collaborer avec Benatia serait plus dur que jamais. A tel point que certains auraient voulu quitter le navire et claquer la porte de l’OM ?

L’enquête publiée par la presse marseillaise ce jeudi est terrible pour Medhi Benatia. Les méthodes du directeur du football de l’OM sont dénoncées par La Provence. Et voilà qu’un proche du vestiaire olympien annonce même : « Il y a un climat de peur à l’OM, tout le monde est effrayé par Benatia, tout est surveillé à la seconde près. S’il vous trouve mauvais, il vous met à la porte. Si vous avez une opinion, il vous met à la porte. Personne n’ose parler. Aucun des joueurs, entraîneurs, assistants ou assistants des assistants n’ose dire un mot car ils sont tous dépendants. Et lui dit quelque chose un jour, autre chose le lendemain ».

OM - Le départ qui a sauvé le vestiaire : «Nous sommes plus unis» https://t.co/oH7FidihvK — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

Le nouveau président de l’OM voulait partir ? S’opposer à Medhi Benatia à l’OM pourrait donc avoir des conséquences. C’est d’ailleurs ce qui aurait pu arriver à Alban Juster, qui a dernièrement remplacé Pablo Longoria au poste de président du club phocéen. En effet, comme le révèle le quotidien régional, avant d’être du côté de Benatia, Alban Juster était dans le camp adverse. Les rapports entre les deux hommes étaient alors loin d’être les meilleurs, à tel point que le désormais président de l’OM aurait voulu claquer la porte, usé mentalement.