Mercato - OM - «Aucune discussion» : Il jette publiquement un froid sur son futur à Marseille !

Qualification ou non pour la Ligue des champions, l'OM devrait connaître une nouvelle revue d'effectif l'été prochain après une saison plus qu'agitée. Dans cette optique plusieurs joueurs seraient sur le départ, et l'un des cadres du vestiaire confirme d'ailleurs qu'il n'a toujours pas discuté de sa prolongation.

Après une saison plus que compliquée à tous les points de vue, l'OM n'a plus qu'un seul objectif, à savoir la qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Mais même en cas de réussite, cela ne devrait pas empêcher une large revue d'effectif au sein du club phocéen l'été prochain. Ces derniers jours, L'EQUIPE révélait même que dix départs étaient déjà bien engagés. Ethan Nwaneri, Benjamin Pavard et Arthur Vermeeren pourraient ne pas être conservés à l'issue de leurs prêts. Bilal Nadir et Jeffrey De Lange sont en fin de contrat, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang, Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia et Mason Greenwood pourraient être vendus en raison de leurs salaires imposants. Enfin, Geronimo Rulli est également cité, lui dont le contrat s'achève en juin 2027. Le portier argentin a d'ailleurs été interrogé sur d'éventuelles discussions pour une prolongation.

Toujours pas de discussions pour Rulli « Pour le moment non. Nous devons être concentrés sur les neuf derniers matchs. La qualification pour la Ligue des Champions est aussi très importante pour ce type de choses. Personnellement je me concentre sur le football. J’ai un contrat jusqu’en 2027 et tant que je suis sous contrat ici, je suis prêt à jouer pour ce club », lance-t-il en conférence de presse avant d'envoyer un message aux supporters avant d'entamer le sprint final en Ligue 1.