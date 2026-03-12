«C'est trop compliqué» : Pierre Ménès obligé d'abandonner son projet dans un club !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ephémère dirigeant de club, Pierre Ménès s'est surtout fait connaître pour sa carrière de journaliste, notamment sur Canal+. Et pourtant, il révèle qu'il a récemment envisagé de s'impliquer dans un club de football. Mais c'était incompatible avec le reste de ses activités.

Il y a quelques années, Pierre Ménès a été l'éphémère dirigeant de Reims où tout ne s'est pas bien passé pour lui. Mais c'est surtout en tant que journaliste qu'il s'est fait connaître, notamment sur Canal+, avant d'être poussé au départ. Désormais, Pierre Ménès est actif sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot, ce qui l'empêche de reprendre une place dans un club. Et pourtant, il avait envisagé de le faire dans un petit club amateur à côté de chez lui.

Face à Pierrot (4/6) : "Rabiot et Rongier n’étaient pas remplaçables et l’OM en paye le prix ... https://t.co/35ttdcOOuv via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 10, 2026

Pierre Ménès renonce à s'impliquer dans un club « A côté de chez moi, il y a un tout petit village, La Madeleine, qui dépend de Guerande, où ils font vraiment un très gros effort sur le foot : il y a un nouveau terrain synthétique, il y a un beau terrain gazonné et surtout il y a une activité absolument incroyable sur ce terrain. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps des matchs, il y a toujours des bagnoles garées donc c'est vraiment un petit club extrêmement dynamique », raconte-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.