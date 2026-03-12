«C'est trop compliqué» : Pierre Ménès obligé d'abandonner son projet dans un club !

Ephémère dirigeant de club, Pierre Ménès s'est surtout fait connaître pour sa carrière de journaliste, notamment sur Canal+. Et pourtant, il révèle qu'il a récemment envisagé de s'impliquer dans un club de football. Mais c'était incompatible avec le reste de ses activités.
Il y a quelques années, Pierre Ménès a été l'éphémère dirigeant de Reims où tout ne s'est pas bien passé pour lui. Mais c'est surtout en tant que journaliste qu'il s'est fait connaître, notamment sur Canal+, avant d'être poussé au départ. Désormais, Pierre Ménès est actif sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot, ce qui l'empêche de reprendre une place dans un club. Et pourtant, il avait envisagé de le faire dans un petit club amateur à côté de chez lui.
Pierre Ménès renonce à s'impliquer dans un club
« A côté de chez moi, il y a un tout petit village, La Madeleine, qui dépend de Guerande, où ils font vraiment un très gros effort sur le foot : il y a un nouveau terrain synthétique, il y a un beau terrain gazonné et surtout il y a une activité absolument incroyable sur ce terrain. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps des matchs, il y a toujours des bagnoles garées donc c'est vraiment un petit club extrêmement dynamique », raconte-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.
«Le problème c'est Pierrot Le Foot, c'est les matchs de championnat»
« Moi, quand je suis arrivé dans la région, j'avais assez envie de m'impliquer dans un club mais le problème c'est Pierrot Le Foot, c'est les matchs de championnat. Effectivement, si je m'investis dans un club dans le coin, je ne vais pas pouvoir voir les matchs le samedi ou le dimanche. Si en plus il y a un déplacement et qu'il faut faire 40 ou 50 bornes, ce n'est pas un mais deux matchs que je vais rater le dimanche. Donc c'est malheureusement trop compliqué », ajoute Pierre Ménès.