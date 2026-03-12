Tournoi des VI Nations : Le prochain match du XV de France va virer «au fiasco» ? La raison va vous étonner

Battu en Ecosse, le XV de France ne réalisera pas le Grand Chelem cette année. Mais voilà que les joueurs de Fabien Galthié n’ont pas encore le Tournoi des VI Nations. En effet, pour conserver leur couronne, les Bleus devront l’emporter en l’Angleterre ce samedi. Et de l’autre côté de la Manche, cette rencontre entre la France et le XV de la Rose suscite une inquiétude.
Alors que le XV de France a donc dû dire adieu au Grand Chelem avec sa défaite en Ecosse, il va falloir se ressaisir. En effet, la victoire du Tournoi des VI Nations n’est pas encore assurée pour les joueurs de Fabien Galthié qui doivent affronter l’Angleterre ce samedi soir. Un Crunch très attendu entre les deux nations. Toutefois, à l’approche de ce rendez-vous, quelques inquiétudes sont apparues dans la presse anglaise, qui est allée jusqu’à parler d’un possible « fiasco » pour cette rencontre entre le XV de France et l’Angleterre.
Des maillots qui inquiètent
Quel est donc le problème avec ce Crunch ? Cela concernerait les maillots qui seront portés par les deux nations. Pour cette occasion, le XV de France portera une tunique spéciale de couleur bleu ciel alors que l’Angleterre sera en blanc. De quoi porter à confusion sur le terrain ? The Guardian, rapporté par RMC, s’en inquiète. « Le dernier match de l'Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations, samedi à Paris, pourrait virer au fiasco. La France va porter un maillot bleu pâle en édition spéciale qui risque de jurer avec la tenue blanche portée par l'équipe de Steve Borthwick », écrit le média britannique.
« Ils restent redoutables »
Rendez-vous ce samedi soir pour voir si ce Crunch sera réellement un fiasco. En attendant, en conférence de presse ce jeudi, Fabien Galthié a annoncé la couleur pour cette rencontre face à l’Angleterre. Le sélectionneur du XV de France a alors confié : « L'Angleterre est une équipe qui performait, avec des ambitions légitimes. Elle réalise du bon travail. Elle aussi traverse des bons moments et d'autres plus difficiles. Ils vivent ce que nous vivons, mais ils restent redoutables. Leurs résultats sont liés à la difficulté de la compétition. Ils ont débuté ce Tournoi en sortant d'une série de 12 victoires consécutives. Ils ont des joueurs de grande qualité, des points forts, avec une grosse conquête, et une stratégie claire ».