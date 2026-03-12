Tournoi des VI Nations : Le prochain match du XV de France va virer «au fiasco» ? La raison va vous étonner

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Battu en Ecosse, le XV de France ne réalisera pas le Grand Chelem cette année. Mais voilà que les joueurs de Fabien Galthié n’ont pas encore le Tournoi des VI Nations. En effet, pour conserver leur couronne, les Bleus devront l’emporter en l’Angleterre ce samedi. Et de l’autre côté de la Manche, cette rencontre entre la France et le XV de la Rose suscite une inquiétude.

Alors que le XV de France a donc dû dire adieu au Grand Chelem avec sa défaite en Ecosse, il va falloir se ressaisir. En effet, la victoire du Tournoi des VI Nations n’est pas encore assurée pour les joueurs de Fabien Galthié qui doivent affronter l’Angleterre ce samedi soir. Un Crunch très attendu entre les deux nations. Toutefois, à l’approche de ce rendez-vous, quelques inquiétudes sont apparues dans la presse anglaise, qui est allée jusqu’à parler d’un possible « fiasco » pour cette rencontre entre le XV de France et l’Angleterre.

Des maillots qui inquiètent Quel est donc le problème avec ce Crunch ? Cela concernerait les maillots qui seront portés par les deux nations. Pour cette occasion, le XV de France portera une tunique spéciale de couleur bleu ciel alors que l’Angleterre sera en blanc. De quoi porter à confusion sur le terrain ? The Guardian, rapporté par RMC, s’en inquiète. « Le dernier match de l'Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations, samedi à Paris, pourrait virer au fiasco. La France va porter un maillot bleu pâle en édition spéciale qui risque de jurer avec la tenue blanche portée par l'équipe de Steve Borthwick », écrit le média britannique.