Antoine Dupont chambré par un adversaire : Le XV de France réagit, «c’est le jeu ma pauvre Lucette»

Samedi dernier, le XV de France s’est incliné en Ecosse, disant alors adieu au Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations. Durant la rencontre, Antoine Dupont est complètement passé à côté. Et comme si ça ne suffisait pas, le demi de mêlée s’est fait chambrer par un adversaire et il n’a clairement pas apprécié. Un joueur du XV de France est d’ailleurs revenu sur ce moment avec Dupont.

Face à l’Ecosse, la prestation d’Antoine Dupont n’est clairement pas passée inaperçue. Et pas dans le bon sens… En effet, le demi de mêlée est complètement passé à côté à tel point qu’il a été annoncé qu’il avait fait son pire match avec le XV de France. Décevant sportivement, Dupont était apparu agacé au coup de sifflet final. Le joueur du Stade Toulousain s’est notamment chauffé avec l’un de ses adversaires, n’ayant visiblement pas aimé de se faire chambrer par ce dernier.

« Cela nous arrive à tous » Coéquipier d’Antoine Dupont au sein du XV de France et au Stade Toulousain, Dorian Aldegheri s’est exprimé sur ce sujet. Dans un entretien accordé à Midi Olympique, il a notamment confié : « On m’a déjà chambré comme Ben White l’a fait avec Antoine Dupont ? Oui, cela m’est arrivé. En général, ça me fait ch… Sur le moment, mais après j’essaie toujours d’aller discuter avec l’adversaire. Et puis ça motive pour le match retour parce qu’on sait que l’on se recroisera un de ces quatre. Antoine Dupont était-il vexé ? Vous lui demanderez, je ne vais pas répondre à sa place. Mais cela nous arrive à tous : les petites phrases, les tapes sur la nuque, ou un mec qui gueule dans ton oreille… Ça arrive. C’est le jeu ma pauvre Lucette ! ».