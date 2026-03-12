«Tu es fracassé», le coup de pression pour Antoine Dupont et le XV de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En bon capitaine du XV France, il incombe à Antoine Dupont de redresser la barre. Défaits de manière assez spectaculaire en Écosse la semaine dernière, les Bleus font face à un défi d’une importance capitale ce samedi. Un nouveau revers engendrerait de terribles répercussions comme cela a été annoncé sur RMC.

Le match de la peur pour les 120 ans du Crunch ? Ce samedi 14 mars aura lieu la 112ème opposition entre le XV de France et le XV de La Rose. Au Stade de France, les hommes de Fabien Galthié auront deux revanches à prendre. Une première après la claque reçue en Écosse la semaine dernière (40-50) avec sept essais concédés face aux Écossais, mais pas seulement. Lors de la dernière édition du tournoi des 6 Nations en février 2025, les Anglais avaient pris le dessus à Twickenham sur les Bleus (26-25).

🏉 L'avis de Vincent en cas de défaite face aux Anglais : "T'es fracassé ! Tu reprends une saucée, ça veut dire que le groupe a explosé." #RMCLive pic.twitter.com/J95LTVSDkB — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 11, 2026

«Ce serait inacceptable» L’équipe de Fabien Galthié aura fort à faire selon Vincent Moscato. La tête d’affiche du Super Moscato Show est montée au créneau pendant l’émission de RMC mercredi en évoquant le pire scénario possible après la déroute en terres écossaises. « Tu es fracassé si ça se passe mal. Le niveau de certitudes qu’on avait, nous les premiers. On voyait cette équipe bien jouer, donc on avait un niveau de certitudes élevées. Tu fais trois matchs super et ensuite accident contre l’Écosse, où tu prends sept essais... si tu reprends une saucée contre les Anglais, on est très mal ! Ce serait inacceptable. Si à domicile tu reprends une saucée contre les Anglais, c’est que le groupe a explosé ».