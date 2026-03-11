Jeux d'hiver 2026 : «Je n'ai plus jamais regardé la médaille d'or», elle a été violée deux semaines avant son sacre !

Médaillée d'argent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina 2026, Carina Edlingerova s'est livrée sur « des moments très sombres » qu'elle a vécue au cours de sa carrière. En effet, l'athlète handisport de 27 ans a raconté qu'elle avait été violée seulement deux semaines avant son sacre aux Jeux paralympiques de Pékin 2022.
Ce samedi, Carina Edlingerova a décroché une médaille d'argent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina. En effet, l'athlète handisport de 27 ans a terminé deuxième lors de l'épreuve du sprint en biathlon. Interrogée par Laola1 après son podium aux Jeux d'hiver 2026, Carina Edlingerova est revenu sur son sacre aux Jeux paralympiques de Pékin 2022, révélant qu'elle avait vécu un enfer seulement deux semaines plus tôt.
«J’en ai énormément souffert»
Atteinte de cécité en raison de la maladie de Stargardt, Carina Edlingerova a révélé avoir été violée juste avant son sacre aux Jeux paralympiques de Pékin 2022. En effet, l'athlète représentant la République tchèque - après avoir changé de nationalité sportive sur fond de tensions avec la Fédération autrichienne de ski - a raconté avoir « vécu des moments très sombres au cours de [sa] carrière, y compris dans le sport autrichien ». « J’en ai énormément souffert. Ce que vit une personne en coulisses, c’est une tout autre histoire. Je n’ai plus jamais regardé la médaille d’or. J’ai beaucoup travaillé psychologiquement sur le mot Chine », a-t-elle ajouté, reconnaissant avoir suivi une thérapie de 14 semaines après sa consécration sur l'épreuve de ski de fond à Pékin. « Heureusement, j’ai survécu, en grande partie grâce à mon chien, qui a ramené beaucoup de lumière dans ma vie », a conclu Carina Edlingerova.
«J’ai survécu grâce à mon chien»
Carina Edlingerova n'est pas la seule athlète des Jeux paralympiques de Milan-Cortina 2026 à avoir vécu un tel cauchemar. Lors d'un entretien accordé à ESPN dernièrement, Oksana Masters a fait des aveux poignants sur sa terrible expérience dans un orphelinat. « J’ai été violée, tous les jours, entre mes 5 et 7 ans. On avait faim, tout le temps faim. On nous donnait parfois un morceau de pain, mais il nous arrivait souvent d’aller au lit le ventre vide », a raconté la médaillée d'or à l'épreuve du sprint en catégorie assis en parabiathlon.