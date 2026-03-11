Jeux d'hiver 2026 : «Je n'ai plus jamais regardé la médaille d'or», elle a été violée deux semaines avant son sacre !

Amadou Diawara

Médaillée d'argent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina 2026, Carina Edlingerova s'est livrée sur « des moments très sombres » qu'elle a vécue au cours de sa carrière. En effet, l'athlète handisport de 27 ans a raconté qu'elle avait été violée seulement deux semaines avant son sacre aux Jeux paralympiques de Pékin 2022.

Ce samedi, Carina Edlingerova a décroché une médaille d'argent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina. En effet, l'athlète handisport de 27 ans a terminé deuxième lors de l'épreuve du sprint en biathlon. Interrogée par Laola1 après son podium aux Jeux d'hiver 2026, Carina Edlingerova est revenu sur son sacre aux Jeux paralympiques de Pékin 2022, révélant qu'elle avait vécu un enfer seulement deux semaines plus tôt.

La présidente du CIO, Kirsty Coventry, reflète le pouvoir du sport pour façonner des vies, renforcer la confiance et ouvrir des portes aux femmes partout dans le monde.



Ensemble, nous continuons à œuvrer pour que toutes les femmes, quelle que soit leur communauté, aient la… pic.twitter.com/PQ59kLcxS3 — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) March 8, 2026

«J’en ai énormément souffert» Atteinte de cécité en raison de la maladie de Stargardt, Carina Edlingerova a révélé avoir été violée juste avant son sacre aux Jeux paralympiques de Pékin 2022. En effet, l'athlète représentant la République tchèque - après avoir changé de nationalité sportive sur fond de tensions avec la Fédération autrichienne de ski - a raconté avoir « vécu des moments très sombres au cours de [sa] carrière, y compris dans le sport autrichien ». « J’en ai énormément souffert. Ce que vit une personne en coulisses, c’est une tout autre histoire. Je n’ai plus jamais regardé la médaille d’or. J’ai beaucoup travaillé psychologiquement sur le mot Chine », a-t-elle ajouté, reconnaissant avoir suivi une thérapie de 14 semaines après sa consécration sur l'épreuve de ski de fond à Pékin. « Heureusement, j’ai survécu, en grande partie grâce à mon chien, qui a ramené beaucoup de lumière dans ma vie », a conclu Carina Edlingerova.