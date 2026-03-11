Antoine Griezmann réagit à un moment très gênant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Buteur mardi soir, Antoine Griezmann a largement contribué à la très belle victoire de l'Atlético de Madrid contre Tottenham (5-2) en huitième de finale de la Ligue des champions. Une rencontre notamment marquée par un évènement inattendu du côté anglais et cela n'a pas manqué de faire réagir l'international français.

Antoine Griezmann a prouvé qu'il avait bien fait de rester à l'Altético de Madrid. Titulaire mardi soir pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre Tottenham, le Français a livré une très belle prestation en inscrivant notamment un but mais en délivrant également une passe décisive pour Julian Alvarez, contribuant ainsi largement à la nette victoire des Colchoneros qui prennent une énorme option pour la qualification pour les quarts de finale (5-2).

La soirée CAUCHEMARDESQUE de Kinsky avec Tottenham pour sa première en Ligue des champions 😱



Deux boulettes en 15 minutes avant d'être REMPLACÉ dans la foulée 😰#ATMTOT | #UCL pic.twitter.com/rGzUcPqh11 — CANAL+ (@canalplus) March 10, 2026

Griezmann monte au créneau pour Kinsky Mais la rencontre a également été marquée par une situation inédite puisque le coach de Tottenham avait décidé de titulariser Antonin Kinsky dans ses buts qui faisait ses grands débuts en Ligue des champions. Un choix qu'il a rapidement regretté puisque l'Atlético de Madrid menait 3 à 0 au bout de 15 minutes avec deux grosses erreurs du gardien de but des Spurs. Résultat, après seulement 17 minutes de jeu, Igor Tudor remplaçait Antonin Kinsky par son portier habituel, Guglielmo Vicario. Du jamais vu en Ligue des champions.