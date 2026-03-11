Antoine Griezmann réagit à un moment très gênant !

Buteur mardi soir, Antoine Griezmann a largement contribué à la très belle victoire de l'Atlético de Madrid contre Tottenham (5-2) en huitième de finale de la Ligue des champions. Une rencontre notamment marquée par un évènement inattendu du côté anglais et cela n'a pas manqué de faire réagir l'international français.
Antoine Griezmann a prouvé qu'il avait bien fait de rester à l'Altético de Madrid. Titulaire mardi soir pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre Tottenham, le Français a livré une très belle prestation en inscrivant notamment un but mais en délivrant également une passe décisive pour Julian Alvarez, contribuant ainsi largement à la nette victoire des Colchoneros qui prennent une énorme option pour la qualification pour les quarts de finale (5-2).
Griezmann monte au créneau pour Kinsky
Mais la rencontre a également été marquée par une situation inédite puisque le coach de Tottenham avait décidé de titulariser Antonin Kinsky dans ses buts qui faisait ses grands débuts en Ligue des champions. Un choix qu'il a rapidement regretté puisque l'Atlético de Madrid menait 3 à 0 au bout de 15 minutes avec deux grosses erreurs du gardien de but des Spurs. Résultat, après seulement 17 minutes de jeu, Igor Tudor remplaçait Antonin Kinsky par son portier habituel, Guglielmo Vicario. Du jamais vu en Ligue des champions.
«Je ne pense pas que c'était la meilleure solution»
Une situation évidemment très gênante pour Antonin Kinsky qui disputait son premier match de Ligue des champions. Après la rencontre, Antoine Griezmann a d'ailleurs commenté le choix d'Igor Tudor, se montrant même compatissant à l'égard du gardien de but adverse. « Je trouve ça dommage, le changement de gardien. Je pense qu'un coach qui fait débuter un gardien doit y aller jusqu'au bout. Mentalement ça doit être très dur pour lui. Je ne pense pas que c'était la meilleure solution », estime le Français au micro de Canal+.