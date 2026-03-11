Mercato - PSG : Feu vert pour un transfert à 50M€ ?

Des années après son arrivée infructueuse, est-ce que la fin de l’histoire est pour cet été ? Selon la presse italienne, le PSG serait susceptible de se séparer d’un investissement important sur le plan économique qui n’a pas vraiment porté ses fruits sur le terrain. Et un transfert à 50M€ serait dans les tuyaux.
Ce transfert serait du fait de Nasser Al-Khelaïfi et non du conseiller football du club qu’est Luis Campos. Il y a près de trois ans, le président du PSG s’activait en coulisses dans l’optique de mener à bien une opération qui semblait lui tenir à cœur et qui s’était réglée dans la dernière ligne droite du mercato d’été. Un transfert onéreux qui n’a pas vraiment fonctionné.
Un an après son départ, Kolo Muani bientôt de retour… à la Juventus ?
Six mois après ses deux entrées en jeu remarquées en demi-finale et finale de Coupe du monde contre le Maroc (2-0) et l’Argentine (3-3 puis 2-4), Randal Kolo Muani voyait le PSG lui courir derrière pendant tout le mercato estival. Au final, c’est contre un chèque avoisinant les 90M€ que l’Eintracht Francfort acceptait de laisser partir Kolo Muani au Paris Saint-Germain seulement un an après son départ libre de tout contrat du FC Nantes pour le club allemand. Néanmoins, le courant sportif n’est pas vraiment passé avec Luis Enrique qui, après seulement 18 mois de collaboration, ne l’a plus inclus dans ses plans engendrant son départ en prêt pour la Juventus entre janvier et juin 2025.
Coup de pression de l’entraîneur pour Kolo Muani, la Juventus prête à débourser 50M€ au PSG pour son transfert ?
Malgré le fait que les parties semblaient ouvertes à l’idée de poursuivre leur collaboration, aucun accord n’a été trouvé entre les dirigeants du PSG et leurs homologues de la Juventus sur le montant du transfert. Dans les ultimes heures du mercato estival, Kolo Muani se rendait à Londres afin de s’engager à Tottenham pour un prêt d’une saison sans option d’achat. De retour à Paris au terme de l’exercice actuel, il se pourrait que la Vieille Dame travaillerait déjà sur son recrutement depuis janvier d’après Tuttosport. Le club bianconero afficherait sa confiance sur le bon déroulé de cette opération pour la prochaine intersaison. Damien Comolli, directeur général de la Juventus, serait bien décidé à se mettre d’accord avec le PSG pour un transfert qui serait susceptible de s’élever à la somme de 50M€. D’autant plus que l’entraîneur Luciano Spalletti mettrait la pression sur sa direction afin qu’elle parvienne à conclure l’affaire Randal Kolo Muani avec le PSG.