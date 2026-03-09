Un joueur de l’OM en lien avec la mafia, «tout le monde avait peur»

Régulièrement, à l’OM, ça peut chauffer avec les supporters. Ces derniers expriment souvent leur colère, ce qui peut donner lieu à des scènes de tension. Mais voilà qu’il y a un joueur passé par Marseille qui inspirait la crainte. Et pour cause : celui-ci était lié à la mafia marseillaise. Explications.
Du côté de Marseille, ça peut parfois être explosif avec les supporters de l’OM. Si ces derniers n’hésitent pas à tout donner quand les résultats suivent, quand ça perd, la colère gronde. Certains joueurs de l’OM ont alors pu se retrouver face à une certaine pression, quand d’autres ont été laissés tranquilles. Et pour cause…
« C’était le neveu de Francis le Belge, quelqu’un de la mafia marseillaise »
Joueur de l’OM entre 1998 et 2001, Patrick Blondeau, qui a également porté le maillot de Martigues, Monaco ou encore Bordeaux au cours de sa carrière, n’avait visiblement pas trop de problème quand il portait le maillot phocéen. C’est Stéphane Dalmat, passé par Marseille lors de la saison 1999-2000, qui avait raconté cette histoire à l’occasion de son passage sur Oui Hustle en 2025. L’ancien joueur de l’OM avait alors confié : « Blondeau, il ne fallait pas lui manquer de respect ? C’était le caïd. Tout le monde avait peur. C’était le neveu de Francis le Belge, quelqu’un de la mafia marseillaise ».
« Il y avait un grand respect envers Blondeau »
Et voilà que même les supporters de l’OM, quand ils pouvaient être en colère, ne se frottait pas à Patrick Blondeau. « Blondeau, même les supporters, s’il y avait des mauvais résultats ou des embrouilles car il y a eu des embrouilles à la Commanderie, les supporters qui voulaient nous choper ou casser les voitures, dès que Blondeau arrivait « c’est Patrick, écartez vous ». Le mec en imposait. Il y avait un grand respect envers Blondeau », avait poursuivi Stéphane Dalmat.