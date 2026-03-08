L’OM s’est trouvé «un patron» (et son nom peut vous étonner)

La saison de l’Olympique de Marseille a été chaotique et ce n’est pas fini, puisqu’une qualification en Ligue des Champions est loin d’être acquise et sans elle, la catastrophe pourrait être totale. Mais du côté d’Habib Beye on semble avoir une grande confiance en l’équipe, surtout en certains joueurs très critiqués par les supporters.
A Marseille, on n’a plus vi un titre depuis 2012. Et ce n’est pas cette saison que ça va changer, puisque l’OM a été éliminé de la dernière compétition qui comptait encore, avec la défaite face au TFC en Coupe de France. De quoi rallumer les braises de la colère des supporters, qui semblent désormais ne plus en pouvoir de certains joueurs.
Le calvaire de Balerdi
L’exemple parfait n’est autre que Leonardo Balerdi. Bombardé capitaine par Roberto De Zerbi la saison dernière, le défenseur central est la cible principale des critiques. Il faut dire que ses prestations sont plus que décevantes et cela s’est une nouvelle fois confirmé lors de ce fameux quart de finale perdu en Coupe de France. Dans des vidéos réalisées par La Provence et Maritima aux abords du stade Vélodrome après ce match, des nombreux supporters de l’OM vont même jusqu’à réclamer le départ de l’international argentin.
« Il a été un patron pour cette défense »
Une fois n’est pas coutume, il a été plutôt bon lors de la courte victoire de l’OM à Toulouse, cette fois en Ligue 1 (0-1). Cela ne devrait pas suffire à inverser la tendance chez les fans marseillais, mais ça semble suffire à Habib Beye... qui a fait une sortie assez surprenante. « Je suis très content de la performance de Leo Balerdi ce soir. Il a été un patron pour cette défense » a expliqué le coach phocéen au micro de Ligue 1+. « Il a montré beaucoup de personnalité. Je suis très satisfait de le voir à ce niveau ».