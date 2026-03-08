L’OM s’est trouvé «un patron» (et son nom peut vous étonner)

Axel Cornic

La saison de l’Olympique de Marseille a été chaotique et ce n’est pas fini, puisqu’une qualification en Ligue des Champions est loin d’être acquise et sans elle, la catastrophe pourrait être totale. Mais du côté d’Habib Beye on semble avoir une grande confiance en l’équipe, surtout en certains joueurs très critiqués par les supporters.

A Marseille, on n’a plus vi un titre depuis 2012. Et ce n’est pas cette saison que ça va changer, puisque l’OM a été éliminé de la dernière compétition qui comptait encore, avec la défaite face au TFC en Coupe de France. De quoi rallumer les braises de la colère des supporters, qui semblent désormais ne plus en pouvoir de certains joueurs.

«En manque de confiance» : On s’inquiète pour un joueur de l'OM sur RMC https://t.co/gSE2B7mVCw — le10sport (@le10sport) March 8, 2026

Le calvaire de Balerdi L’exemple parfait n’est autre que Leonardo Balerdi. Bombardé capitaine par Roberto De Zerbi la saison dernière, le défenseur central est la cible principale des critiques. Il faut dire que ses prestations sont plus que décevantes et cela s’est une nouvelle fois confirmé lors de ce fameux quart de finale perdu en Coupe de France. Dans des vidéos réalisées par La Provence et Maritima aux abords du stade Vélodrome après ce match, des nombreux supporters de l’OM vont même jusqu’à réclamer le départ de l’international argentin.