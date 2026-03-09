Mercato - PSG : «Quand je signe, personne ne me met le couteau sous la gorge», le jour où tout a basculé pour Kylian Mbappé...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a été le domicile de Kylian Mbappé pendant sept saisons. Une décision forte qu'il a prise de son propre chef l'année de son 19ème anniversaire alors que « tous les clubs du monde étaient à la table » selon le discours qu'il a tenu pour RMC il y a plusieurs années de cela. Mbappé a d'ailleurs lâché une punchline à ce sujet, soulignant à quel point il a été maître de son choix.

L'AS Bondy, l'INF Clairefontaine et le centre de formation de l'AS Monaco plutôt que celui de Chelsea et du Real Madrid où il avait fait des essais pendant sa jeunesse. Voici le parcours privilégié par Kylian Mbappé et sa famille. Ensuite, et alors que son éclosion en équipe première de l'ASM a été rapide, le Français aurait pu signer dans n'importe quel autre club au vu des demandes importantes sur le marché des transferts. Il prenait cependant la décision de venir au PSG l'année de ses 19 ans en 2017.

«J’ai choisi d’aller au PSG parce que je voulais jouer au PSG» En interview avec Jérôme Rothen et Jean-Louis Tourre pour l'émission Rothen s'enflamme de RMC en octobre 2021, Kylian Mbappé prenait le temps de démentir les rumeurs concernant le fait qu'il ait mis en place un plan de carrière. « On parle souvent de plan de carrière… J’aimerais bien rebondir sur ça. On m’a toujours collé une étiquette du joueur qui a fait son plan de carrière. Quand je signe au PSG, personne ne me met le couteau sous la gorge. J’ai rencontré, avec l’autorisation de Vadim (Vasilyev, l’ancien dirigeant de Monaco), tous les clubs du monde. Tout le monde était à la table. J’ai choisi d’aller au PSG parce que je voulais jouer au PSG. Tous les critères étaient réunis. Moi, je voulais jouer au Paris Saint-Germain. J’ai passé quatre super années. Il y a eu des hauts et des bas. Mais à aucun moment, je ne me suis dit en rentrant chez moi: "Putain, pourquoi est-ce que j’ai mis les pieds ici?". Non, non, non. Peut-être que j’ai pensé que mon temps était fini. Et c’est respectable. J’avais fait quatre années. Je l’ai dit au club: "Moi, mon avis, c’est ça. Toi, qu’est-ce que tu veux faire?". Ils ont dit: "On ne veut pas te libérer". Je reste, je joue, je marque ».