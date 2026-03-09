Mercato - PSG : «Quand je signe, personne ne me met le couteau sous la gorge», le jour où tout a basculé pour Kylian Mbappé...

Le Paris Saint-Germain a été le domicile de Kylian Mbappé pendant sept saisons. Une décision forte qu'il a prise de son propre chef l'année de son 19ème anniversaire alors que « tous les clubs du monde étaient à la table » selon le discours qu'il a tenu pour RMC il y a plusieurs années de cela. Mbappé a d'ailleurs lâché une punchline à ce sujet, soulignant à quel point il a été maître de son choix.
L'AS Bondy, l'INF Clairefontaine et le centre de formation de l'AS Monaco plutôt que celui de Chelsea et du Real Madrid où il avait fait des essais pendant sa jeunesse. Voici le parcours privilégié par Kylian Mbappé et sa famille. Ensuite, et alors que son éclosion en équipe première de l'ASM a été rapide, le Français aurait pu signer dans n'importe quel autre club au vu des demandes importantes sur le marché des transferts. Il prenait cependant la décision de venir au PSG l'année de ses 19 ans en 2017.
«J’ai choisi d’aller au PSG parce que je voulais jouer au PSG»
En interview avec Jérôme Rothen et Jean-Louis Tourre pour l'émission Rothen s'enflamme de RMC en octobre 2021, Kylian Mbappé prenait le temps de démentir les rumeurs concernant le fait qu'il ait mis en place un plan de carrière. « On parle souvent de plan de carrière… J’aimerais bien rebondir sur ça. On m’a toujours collé une étiquette du joueur qui a fait son plan de carrière. Quand je signe au PSG, personne ne me met le couteau sous la gorge. J’ai rencontré, avec l’autorisation de Vadim (Vasilyev, l’ancien dirigeant de Monaco), tous les clubs du monde. Tout le monde était à la table. J’ai choisi d’aller au PSG parce que je voulais jouer au PSG. Tous les critères étaient réunis. Moi, je voulais jouer au Paris Saint-Germain. J’ai passé quatre super années. Il y a eu des hauts et des bas. Mais à aucun moment, je ne me suis dit en rentrant chez moi: "Putain, pourquoi est-ce que j’ai mis les pieds ici?". Non, non, non. Peut-être que j’ai pensé que mon temps était fini. Et c’est respectable. J’avais fait quatre années. Je l’ai dit au club: "Moi, mon avis, c’est ça. Toi, qu’est-ce que tu veux faire?". Ils ont dit: "On ne veut pas te libérer". Je reste, je joue, je marque ».
«Tu ne peux pas faire un plan de carrière sur 15 ans»
« Tu n’as jamais fait un plan de carrière ? Non, tu as des ambitions, des aspirations. Mais tu ne peux pas faire un plan de carrière sur 15 ans. Tu ne sais pas ce qu’il va se passer. Je ne savais pas que j’allais rester, quatre, cinq, sept ans en Ligue 1. C’est normal de se dire: "J’aimerais bien, j’aspire à…". Mais il n’y a pas de truc figé. Dans le football, il n’y a pas de science exacte. C’est ce qui fait la beauté du sport », concluait Kylian Mbappé il y a plus de quatre années sur la fréquence radio de RMC. Les choses ont depuis changé pour celui qui est devenu capitaine de l'équipe de France, meilleur buteur de l'histoire du PSG et attaquant star du Real Madrid .