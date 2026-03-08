Mercato - PSG : Malaise dans le vestiaire, une star va quitter Paris ?

Au PSG, la saison ne se déroule pas sans accrocs. Contrairement à l’exercice 2024-2025, le club de la capitale ne domine pas vraiment ses sujets. Dans le vestiaire, certains comportements commenceraient d’ailleurs à être pointés du doigt. Et ce malaise naissant pourrait pousser une star à quitter les Rouge-et-Bleu à l’issue de la saison.
La vie n’est pas spécialement rose au PSG en ce moment. La saison dernière, le club de la capitale dominait très largement ses adversaires et cela l’avait conduit jusqu’à un sacre historique en Ligue des champions. Sur cet exercice 2025-2026 en revanche, les choses sont bien différentes. Les hommes de Luis Enrique peinent à convaincre. Les Rouge-et-Bleu se sont d’ailleurs inclinés face à l’AS Monaco ce vendredi (1-3) et n’ont ainsi pas vraiment fait le plein de confiance avant le choc aller face à Chelsea sur la scène européenne.
Le vestiaire du PSG pointe Kvaratskhelia du doigt
Dans le vestiaire, la situation commencerait d’ailleurs à se tendre. Certains joueurs pointeraient du doigt le comportement d’autres sur le terrain. D’après les informations de Football Transfers, Khvicha Kvaratskhelia n’échapperait notamment pas aux critiques. Dans le groupe, le Géorgien serait jugé comme égoïste, personnel, ce qui l’inciterait à prendre parfois les mauvaises décisions en match. Face à un tel malaise, l’ailier de 25 ans pourrait faire ses valises et quitter le PSG seulement un an et demi après son arrivée.
Le Premier League à l'affût pour son transfert ?
Football Transfers précise d’ailleurs que Khvicha Kvaratskhelia aurait déjà quelques prétendants sur le mercato. Manchester United aurait fait du recrutement d’un ailier gauche sa priorité et aurait ainsi coché le nom de l’ancien de Naples sur sa liste. La star du PSG serait également dans le viseur d’Arsenal, Liverpool et Chelsea. Visiblement, le profil de Khvicha Kvaratskhelia plairait particulièrement en Premier League. Reste maintenant à voir si la direction parisienne acceptera de se séparer de l’international géorgien à l’issue de la saison. Affaire à suivre...