Mercato - PSG : Malaise dans le vestiaire, une star va quitter Paris ?

Au PSG, la saison ne se déroule pas sans accrocs. Contrairement à l’exercice 2024-2025, le club de la capitale ne domine pas vraiment ses sujets. Dans le vestiaire, certains comportements commenceraient d’ailleurs à être pointés du doigt. Et ce malaise naissant pourrait pousser une star à quitter les Rouge-et-Bleu à l’issue de la saison.

La vie n’est pas spécialement rose au PSG en ce moment. La saison dernière, le club de la capitale dominait très largement ses adversaires et cela l’avait conduit jusqu’à un sacre historique en Ligue des champions. Sur cet exercice 2025-2026 en revanche, les choses sont bien différentes. Les hommes de Luis Enrique peinent à convaincre. Les Rouge-et-Bleu se sont d’ailleurs inclinés face à l’AS Monaco ce vendredi (1-3) et n’ont ainsi pas vraiment fait le plein de confiance avant le choc aller face à Chelsea sur la scène européenne.

Mercato - PSG : «Il est totalement inexistant», les premières critiques tombent après son transfert https://t.co/8keffH1i3k — le10sport (@le10sport) March 8, 2026

Le vestiaire du PSG pointe Kvaratskhelia du doigt Dans le vestiaire, la situation commencerait d’ailleurs à se tendre. Certains joueurs pointeraient du doigt le comportement d’autres sur le terrain. D’après les informations de Football Transfers, Khvicha Kvaratskhelia n’échapperait notamment pas aux critiques. Dans le groupe, le Géorgien serait jugé comme égoïste, personnel, ce qui l’inciterait à prendre parfois les mauvaises décisions en match. Face à un tel malaise, l’ailier de 25 ans pourrait faire ses valises et quitter le PSG seulement un an et demi après son arrivée.