Mercato - OM : Le coup de fil qui a brisé son transfert de rêve

L'Olympique de Marseille a vu passer quelques jeunes talents dans son centre de formation et son équipe première. Certains d'entre eux comme Samir Nasri ont par la suite pris le chemin de l'Angleterre afin d'y briller pendant plusieurs autres années. Un autre joueur dans un cas de figure similaire aurait pu faire ses classes à l'OM avant la Premier League, mais le club marseillais en a décidé autrement.

Issu du bassin parisien, voici un joueur qui a fait une carrière reconnue en Europe en remportant notamment la Ligue des champions à l'étranger et plusieurs trophées majeurs. Néanmoins, il n'a jamais arboré la tunique du PSG. Bien qu'il éprouvait une certaine affection pour le Paris Saint-Germain, c'est surtout l'Olympique de Marseille qui le faisait rêver. Et au début de sa carrière, ce rêve a été tout proche de se réaliser.

«Marseille, je voulais trop aller là-bas» Pendant le confinement au printemps 2020 dû à la crise sanitaire liée au Covid-19, Riyad Mahrez avait été invité par le journaliste Smaïl Bouabdellah pour s'exprimer lors d'un live Instagram. L'ex-ailier de Manchester City et vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations quelques mois plus tôt avec l'Algérie revenait sur un rendez-vous manqué avec l'OM. « Je suis parti faire des essais à Marseille (en 2009). J'étais très content parce qu'avant, mon club de cœur, c'était Marseille. J'aimais bien le PSG, parce que c'est ma ville, mais Marseille, je voulais trop aller là-bas ».

«Franchement, j'ai envie de te faire signer» Son déplacement dans la cité phocéenne s'est bien passé au point où le directeur sportif de l'époque de l'Olympique de Marseille était bien décidé à donner sa chance à ce jeune talent de 18 ans. « Je vais à Marseille. Je m'entraîne, je me rappelle, le coach de la CFA, c'était Franck Passi. (José) Anigo (alors directeur sportif de l'OM) est descendu voir l'entraînement. Il m'a pris dans son bureau, il m'a dit : « Franchement, j'ai envie de te faire signer ». Dans ma tête, j'étais dans un film. J'avais 18 ans. Huit mois avant, j'étais à Sarcelles ».