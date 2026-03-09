Mercato - PSG : «Au chômage», son transfert à Paris arrive au meilleur des moments

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, pour beaucoup de joueurs, signer au PSG et jouer pour le club de la capitale est un accomplissement dans une carrière. Forcément, il est donc très difficile de dire non à la possibilité de rejoindre Paris quand celle-ci se présente. Et voilà que pour certains, cette option de signer au PSG est arrivée au meilleur des moments.

Dans la carrière d’un joueur de football, il peut y avoir des moments plus compliqués. C’est ainsi que certains ont connu le chômage, n’ayant ainsi pas de club à une certaine période. Ça peut alors durer plus ou moins longtemps. Alexandre Letellier est passé par là, mais voilà que le PSG lui a tendu la main en 2020, lui proposant alors d’être le 3ème gardien.

« Quand j'ai signé à Paris, le projet et mon rôle étaient définis à l’avance » En signant au PSG, Alexandre Letellier savait très bien ce qui l’attendait. En tant que 3ème gardien, il n’allait quasiment joué, mais il a quand même accepté l’offre du club de la capitale. En 2025, lors du RMC Poker Show, Letellier racontait à propos de sa signature à Paris : « Dans tous les clubs, tu as une hiérarchie, tu as numéro 1, numéro 2, numéro 3. Moi quand j'ai signé à Paris, le projet et mon rôle étaient définis à l'avance. Après, la frustration tu l'as un peu car tu es compétiteur et tu veux jouer. Le plaisir, tu le trouves aussi dans les séances d'entraînement. Pendant 4 ans, j'ai eu la chance d'être dans des équipes de folie. C'est un choix de carrière que je fais ? Oui j'ai accepté le rôle qu'on m'a proposé ».