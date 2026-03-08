Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi le voulait… et il a fini à l’OM

Au cours des dernières années, plusieurs joueurs importants ont marqué de leur empreinte l’histoire de l’Olympique de Marseille. Pourtant, il n’y a pas si longtemps certains semblaient plutôt être dragués par le grand rival du Paris Saint-Germain et son président, Nasser Al-Khelaïfi.
L’été dernier, les observateurs semblaient croire en les chances de l’OM pour venir titiller le PSG en Ligue 1. Pour cela, un gros mercato a été bouclé avec près d’une douzaine de recrues qui a débarqué à Marseille, dont un visage bien connu. Seulement un an après son départ vers l’Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a en effet fait son grand retour, pour le plus grand bonheur des supporters.
« L’OM ? Personnellement je ne suis pas trop sûr de leur projet »
L’international gabonais semble vivre une deuxième jeunesse, puisqu’en dépit des prestations de son équipe il a tout de même marqué 42 buts en 84 apparitions toutes compétitions confondues, au cours des deux saisons qu’il a passées à Marseille. Pourtant, il ne semblait pas vraiment apprécié le projet de l’OM il n’y a pas si longtemps. « Personnellement je ne suis pas trop sûr de leur projet. C'est un avis personnel. Je pense que s'ils veulent viser le titre et être là sur la scène européenne, il va falloir qu'ils fassent un peu mieux. Ça manque un peu » expliquait Aubameyang sur RMC, en 2017.
« Début juin, j'avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi à Paris, avant qu'Antero Henrique n'arrive »
Et ce n’est pas tout, puisque l’attaquant qui évoluait encore au Borussia Dortmund à ce moment-là avait également expliqué avoir été tout proche du PSG, où le président Nasser Al-Khelaïfi semblait vouloir le recruter absolument. « Début juin, j'avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi à Paris, avant qu'Antero Henrique n'arrive » avait révélé Pierre-Emerick Aubamyeang, faisant allusion au directeur sportif parisien de l’époque. « Ce dernier ne voulait pas me prendre. Nasser, lui, voulait me prendre. Cela ne s'est donc pas fait ».