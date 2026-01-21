Aubameyang insulté, le coup de gueule de l’OM !

Après le coup d’éclat en Ligue 1 de septembre dernier (1-0), l’Olympique de Marseille semblait croire en une nouvelle victoire face au Paris Saint-Germain, lors du Trophée des Champions. Mais cette rencontre a finalement basculé en fin de match, avec une action malheureuse de Pierre-Emerick Aubameyang.
Revenu d’Arabie Saoudite pour aider son ancien club, Pierre-Emerick Aubameyang a été très précieux pour Roberto De Zerbi. Mais l’attaquant de bientôt 37 ans se retrouve au centre des critiques sur les réseaux sociaux, après la défaite aux tirs aux buts face au PSG au Trophée des Champions.
« On a beaucoup critiqué Aubameyang après le Trophée des Champions »
Les débats et même les insultes sont nombreuses à son encontre, mais Aubameyang peut tout de même compter sur le soutien de son entraineur à l’OM. « On a beaucoup critiqué Aubameyang après le Trophée des Champions » a fait remarquer Roberto De Zerbi, invité du podcast Viva el Futbol.
« Il n’a pas besoin que les gens lui disent ce qu’il doit faire »
« Certains on dit qu’il aurait dû garder la balle là-haut, peut-être aller gagner du temps à côté du poteau de corner... » a poursuivi le coach de l’OM, qui n’a aucune intention de d’accabler Pierre-Emerick Aubameyang. « Mais Aubameyang a 37 ans, il n’a pas besoin que les gens lui disent ce qu’il doit faire. Et si on marque sur cette action et ça termine à 3-1 ?! ».