OM - De Zerbi clashé : La réponse fracassante en direct

Axel Cornic

Les critiques de Christophe Dugarry et de Jérôme Rothen à l’encontre de Roberto De Zerbi font beaucoup parler, même à l’étranger. Invité de la célèbre émission Viva el Futbol diffusée sur Twitch et YouTube, le coach de l’Olympique de Marseille a en effet reçu le soutien de l’ancien international italien Antonio Cassano.

Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi a réussi à ramener l’OM en Ligue des Champions. Mais la machine s’est enrayée cette saison, ce qui n’a pas manqué de déclencher un flot de critiques à l’encontre du technicien italien.

La guerre est lancée ! C’est notamment le cas dans l’émission Rothen s’enflamme, qui analyse l’actualité du football du lundi au vendredi. Christophe Dugarry ou encore Jérôme Rothen ont en effet souvent été très durs envers De Zerbi... qui peut tout de même compter sur le soutien d’un compatriote.