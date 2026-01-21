C'est confirmé pour l'OM : Mohamed Salah arrive à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour de la CAN après une défaite en petite finale, Mohamed Salah était incertain pour le choc contre l'OM au Stade Vélodrome. Cependant, en conférence de presse Arne Slot a confirmé sur la star égyptienne serait bien présente à Marseille pour défier le club phocéen.

Alors que Liverpool se déplace à Marseille ce mercredi soir avec l'objectif de se placer idéalement pour une place dans le Top 8, l'incertitude concernant la présence de Mohamed Salah a été levée. En effet, de retour de la CAN après une défaite contre le Nigéria dans la petite finale, l'international égyptien sera bien au rendez-vous au Vélodrome comme l'a confirmé le coach des Reds Arne Slot.

Slot annonce Salah à Marseille « Le retour de Mo est utile, car en son absence, nous avons créé des occasions sans toujours les convertir. J’ai vu aujourd’hui qu’il avait marqué 45 buts en Ligue des Champions. C’est donc bien qu’il soit de retour s’il peut atteindre à nouveau ce niveau. C’est ce qu’il pourra montrer demain (mercredi, NDLR) », affirme-t-il en conférence de presse avant d'être relancé sur le sujet.