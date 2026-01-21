OM : C'est confirmé pour le transfert du moment ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme ce fut le cas avec William Saliba ou encore Matteo Guendouzi par le passé, Arsenal se serait mis d'accord avec l'OM dans l'optique d'un prêt d'Ethan Nwaneri. Le jeune talent anglais ne bénéficie pas d'un temps de jeu conséquent chez les Gunners et aurait été incité par Mikel Arteta à accepter l'offre de l'Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi a été interrogé sur le feuilleton du moment à l'OM.

La rumeur de transfert est plutôt sortie de nulle part. Avec un temps de jeu réduit pendant la première partie de saison à Arsenal au vu de la concurrence féroce dans son secteur de jeu, Ethan Nwaneri devrait débarquer à Marseille ce mercredi d'après le journaliste Fabrizio Romano.

Accord trouvé entre Arsenal et l'OM pour Nwaneri L'ailier et milieu offensif droit anglais seulement âgé de 18 ans va intégrer l'effectif de Roberto De Zerbi sur la forme d'un prêt de cinq mois sans option d'achat. C'est en effet l'information communiquée par le journaliste de The Athletic David Ornstein sur son compte X, affirmant que Mikel Arteta aurait d'ailleurs encouragé cette opération, appréciant le fait que Nwaneri évolue sous les ordres de son confrère De Zerbi à l'OM.