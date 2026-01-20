OM : Cette superstar va annuler son départ à Marseille ?

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM aura la lourde tâche de recevoir Liverpool au Vélodrome, et ce, pour le compte de la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Heureusement pour la bande à Mason Greenwood, Mohamed Salah pourrait manquer à l'appel. Demi-finaliste de la CAN 2025, Mohamed Salah voudrait être à 100% pour sa reprise avec les Reds.

Pour le compte de la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM va se frotter à Liverpool. En effet, les Marseillais ont rendez-vous avec les Reds ce mercredi soir, et ce, au Vélodrome.

OM-Liverpool : Mohamed Salah est incertain Heureusement pour l'OM, Mohamed Salah pourrait être absent au Vélodrome ce mercredi soir. D'après les indiscrétions de Liverpool Echo, le numéro 11 de Liverpool est incertain pour la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.