Départ de l’OM : De Zerbi dit stop !

Axel Cornic

Les départs s’enchainent à l’Olympique de Marseille, puisqu’après Robinio Vaz c’est Pol Lirola qui a fait ses valises pour filer lui aussi en Serie A. Et ce n’est pas terminé, puisqu’un nouvel indésirable serait en instance de départ, avec un transfert qui semble déjà se préciser.

On attendait tous des nouveaux renforts, mais ce sont surtout les départs qui rythment le mercato hivernal de l’OM. Il y a notamment eu le gros transfert de Robinio Vaz, qui a rejoint l’AS Roma contre une indemnité de 25M€ bonus compris.

Le grand ménage de l’OM Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir un autre joueur partir, puisque seulement quelques jours après Robinio Vaz, c’est Pol Lirola qui a plié bagages. Très peu utilisé lors de la première partie de saison par Roberto De Zerbi, l’Espagnol a rebondi du côté de l’Hellas Verona dans un championnat qu’il connait très bien.