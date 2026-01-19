Séparation officielle : Laure Boulleau est triste

Arrivé seulement l’été dernier en remplacement de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso a été démis de ses fonctions par le Real Madrid la semaine dernière. Laure Boulleau s’est dite attristée par le départ du technicien espagnol, qu’elle considère comme un bon entraîneur, et a souhaité bonne chance au prochain pour gérer les egos du vestiaire madrilène.
Au lendemain de la finale de la Supercoupe d’Espagne perdue face au FC Barcelone (3-2), le Real Madrid a annoncé la semaine dernière le départ de son entraîneur, Xabi Alonso. Arrivé l’été dernier en provenance du Bayer Leverkusen, le technicien espagnol ne sera donc resté que sept mois sur le banc de la Casa Blanca.
« Bonne chance au prochain »
« Il y a surtout un panier d'ego qui a l'air compliqué à gérer. C'est compliqué de satisfaire tout le monde, une équation qu'on ne peut pas résoudre, bonne chance au prochain », a réagi Laure Boulleau dans le Canal Football Club.
« J'étais peinée qu'il se fasse virer parce que je reste persuadée que c'est un bon entraîneur »
« J'étais peinée qu'il se fasse virer parce que je reste persuadée que c'est un bon entraîneur », a ajouté Laure Boulleau. « On ne peut pas faire ce qu'il a fait à Leverkusen, même si ce n'est pas les mêmes égos etc. Il y a des joueurs qui ne veulent pas s'impliquer, travailler, faire de la vidéo... Être joueur du Real Madrid, ce n'est pas qu'appartenir au club et gagner des Ligues des champions, c'est un peu plus compliqué que ça. »