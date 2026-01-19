Séparation officielle : Laure Boulleau est triste

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé seulement l’été dernier en remplacement de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso a été démis de ses fonctions par le Real Madrid la semaine dernière. Laure Boulleau s’est dite attristée par le départ du technicien espagnol, qu’elle considère comme un bon entraîneur, et a souhaité bonne chance au prochain pour gérer les egos du vestiaire madrilène.

Au lendemain de la finale de la Supercoupe d’Espagne perdue face au FC Barcelone (3-2), le Real Madrid a annoncé la semaine dernière le départ de son entraîneur, Xabi Alonso. Arrivé l’été dernier en provenance du Bayer Leverkusen, le technicien espagnol ne sera donc resté que sept mois sur le banc de la Casa Blanca.

« Bonne chance au prochain » « Il y a surtout un panier d'ego qui a l'air compliqué à gérer. C'est compliqué de satisfaire tout le monde, une équation qu'on ne peut pas résoudre, bonne chance au prochain », a réagi Laure Boulleau dans le Canal Football Club.