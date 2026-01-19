OM - Clash avec l’entraîneur : Il annonce son départ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très proche de rejoindre l’OM, avec lequel il a un accord verbal, Quinten Timber est quoi qu’il arrive sur le départ du Feyenoord Rotterdam. Dimanche, après la défaite dans le derby face au Sparta Rotterdam (3-4), le milieu de terrain âgé de 24 ans a répondu aux critiques de son entraîneur, Robin van Persie, et laissé entendre qu’il avait probablement joué son dernier match avec le club néerlandais.

Arrivé à l’été 2022 en provenance d’Utrecht, Quinten Timber (24 ans) est en passe de quitter le Feyenoord Rotterdam pour rejoindre l’OM, comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain âgé de 24 ans est en conflit avec son entraîneur, Robin van Persie, qui a remis en question son investissement.

« Cela augmente les chances que je parte maintenant » « Tous ceux avec qui je travaille depuis trois ans et demi au club savent que je donne toujours tout à l'entraînement et pendant les matchs. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui encore. Même si je dois jouer arrière droit, je le fais pour le club et mon équipe. C'est ridicule de dire maintenant que je ne fais rien. Il faut que ce soit clair », a répondu Quinten Timber dimanche au micro d’ESPN, après la défaite du Feyenoord Rotterdam dans le derby contre le Sparta Rotterdam (3-4). « Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotion, notamment avec les supporters qui ne sont pas contents de moi en ce moment. Cela suscite beaucoup d'émotion, ce qui n'est jamais agréable. J'ai toujours dit dans les discussions que je voulais le meilleur résultat pour les deux parties. Je préfère ne pas quitter le club gratuitement, pour ne pas partir pour zéro centime. Cela augmente les chances que je parte maintenant. »