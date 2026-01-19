OM - Clash avec l’entraîneur : Il annonce son départ !

Très proche de rejoindre l’OM, avec lequel il a un accord verbal, Quinten Timber est quoi qu’il arrive sur le départ du Feyenoord Rotterdam. Dimanche, après la défaite dans le derby face au Sparta Rotterdam (3-4), le milieu de terrain âgé de 24 ans a répondu aux critiques de son entraîneur, Robin van Persie, et laissé entendre qu’il avait probablement joué son dernier match avec le club néerlandais.
Arrivé à l’été 2022 en provenance d’Utrecht, Quinten Timber (24 ans) est en passe de quitter le Feyenoord Rotterdam pour rejoindre l’OM, comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain âgé de 24 ans est en conflit avec son entraîneur, Robin van Persie, qui a remis en question son investissement.
« Cela augmente les chances que je parte maintenant »
« Tous ceux avec qui je travaille depuis trois ans et demi au club savent que je donne toujours tout à l'entraînement et pendant les matchs. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui encore. Même si je dois jouer arrière droit, je le fais pour le club et mon équipe. C'est ridicule de dire maintenant que je ne fais rien. Il faut que ce soit clair », a répondu Quinten Timber dimanche au micro d’ESPN, après la défaite du Feyenoord Rotterdam dans le derby contre le Sparta Rotterdam (3-4). « Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotion, notamment avec les supporters qui ne sont pas contents de moi en ce moment. Cela suscite beaucoup d'émotion, ce qui n'est jamais agréable. J'ai toujours dit dans les discussions que je voulais le meilleur résultat pour les deux parties. Je préfère ne pas quitter le club gratuitement, pour ne pas partir pour zéro centime. Cela augmente les chances que je parte maintenant. »
« Il y a de fortes chances que quelque chose se passe dans les prochains jours
« On ne sait jamais ce qui va se passer. C'est pourquoi j'ai dit que je voulais partir. J'ai toujours été honnête. Mais ne faisons pas comme si j'étais un garçon qui ne travaille pas et ne fait rien. Tout le monde au club peut vous dire que je travaille et que je suis un bon garçon. Ils le diront tous. Que cela soit clair. Je trouve décevant que l'on dise cela. Ce n'est pas la première fois. Je laisse passer une ou deux fois. Mais quand cela se produit une troisième fois, je dois me défendre, et c'est ce que je fais maintenant », a ajouté Quinten Timber. « La dernière option pour moi est de partir gratuitement. Cela n'a jamais changé. C'est pourquoi nous avons discuté. C'est pourquoi je dis qu'il y a de fortes chances que quelque chose se passe dans les prochains jours. Il y a beaucoup de mouvement. Je ne veux pas partir gratuitement, si vous n'êtes pas d'accord, c'est simple comme bonjour. » Un conflit qui devrait faire les affaires de l’OM, avec lequel l’international néerlandais (8 sélections) a déjà un accord verbal.