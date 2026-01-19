Un coéquipier de Messi à l’OM : C’est la panique à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a effectué ses débuts au côté de Lionel Messi avec la sélection argentine au mois d’octobre dernier, Lautaro Rivero aurait attiré l’attention de l’OM. Marseille suivrait de près le défenseur central âgé de 22 ans et bien qu’aucune démarche officielle n’ait été entamée pour le moment, River Plate commencerait à s’inquiéter.

De retour à River Plate après avoir été prêté à Central Córdoba, Lautaro Rivero pourrait bientôt débarquer en Europe. D’après les informations du média argentin El Crack Deportivo, l’OM serait sur la piste du défenseur central âgé de 22 ans, sous contrat jusqu’en décembre 2028.

L’OM suit de près Rivero Aucune démarche officielle n’aurait été entreprise pour le moment, mais River Plate commencerait tout de même à s’inquiéter de l’intérêt de Marseille pour Lautaro Rivero. Au mois d’octobre dernier, il a été appelé pour la première fois par Lionel Scaloni en sélection argentine, honorant sa première sélection face à Porto Rico (0-6).