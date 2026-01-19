Mason Greenwood : Mercato relancé à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé sur la piste d’un numéro 10 lors de cette période de mercato hivernal, l’OM en a-t-il réellement besoin ? Samedi soir, lors de la victoire sur la pelouse d’Angers (2-5), Mason Greenwood a été aligné dans une position plus axiale, en soutien d’Amine Gouiri, d’autant plus que Roberto De Zerbi envisage également la possibilité d’utiliser Hamed Junior Traoré dans ce rôle de meneur de jeu.

L’OM tient peut-être déjà son numéro 10. « Aujourd’hui, on n’a pas vraiment de numéro 10 », regrettait Roberto De Zerbi au début du mois de décembre et le club marseillais était annoncé à la recherche d’un joueur à ce poste cet hiver, auquel Mason Greenwood a été aligné samedi lors de la victoire face à Angers (2-5).

Greenwood, le numéro 10 recherché par l’OM ? D’autant plus que cela lui permet d’être moins exposé défensivement. « Il faut réfléchir à où le placer : à droite, ce qui l'éloigne un peu du but et lui demande plus de travail défensif, ou bien dans l'axe, plus près du but, avec moins de tâches défensives », expliquait Roberto De Zerbi à propos de Mason Greenwood. Pour l’entraîneur de l’OM, « le numéro 10 doit apporter des passes décisives, des buts et aider l'équipe en phase décisive. » Une description qui semble correspondre parfaitement à l’Anglais.