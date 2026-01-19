Transfert à 25M€ : L'OM le régale, il jubile !

Alors que l'OM souhaitait initialement le prolonger, Robinio Vaz a finalement fait ses valises. Faute d'accord avec le club phocéen, l'attaquant de 18 ans a été vendu pour 25M€ à l'AS Rome. Le voilà désormais sous les ordres de Gian Piero Gasperini. Et avec Robinio Vaz à sa disposition, l'entraîneur romain est aux anges.
Pablo Longoria l'avait annoncé, avant de recruter, l'OM devait vendre. Et cet hiver, le club phocéen a d'ores et déjà réalisé une grosse opération. En effet, c'est Robinio Vaz qui a fait ses valises. Après seulement quelques matchs à Marseille, l'attaquant de 18 ans a été vendu pour 25M€ à l'AS Rome. Une recrue qui fait le bonheur de Gian Piero Gasperini.
« De grandes qualités »
Robinio Vaz est donc aujourd'hui un joueur de l'AS Rome. Alors que l'attaquant de 18 ans a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce dimanche face au Torino, Gian Piero Gasperini s'est exprimé sur sa nouvelle recrue. Rapporté par TMW, l'entraîneur romain a confié concernant Vaz : « Il a de grandes qualités. Il est très jeune, né en 2007, donc il a 18 ans. Ce n’est pas facile en Serie A, mais nous lui donnons confiance et de l’espace ».
« Une excellente recrue pour l'avenir »
« Nous devons travailler dur, mais la Roma a réalisé une excellente recrue pour l’avenir. Et une autre pour l’avenir immédiat. Quand les choses se passent ainsi, on se sent vraiment soutenu », a-t-il ajouté à propos de Robinio Vaz.