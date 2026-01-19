Transfert à 25M€ : L'OM le régale, il jubile !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l'OM souhaitait initialement le prolonger, Robinio Vaz a finalement fait ses valises. Faute d'accord avec le club phocéen, l'attaquant de 18 ans a été vendu pour 25M€ à l'AS Rome. Le voilà désormais sous les ordres de Gian Piero Gasperini. Et avec Robinio Vaz à sa disposition, l'entraîneur romain est aux anges.

Pablo Longoria l'avait annoncé, avant de recruter, l'OM devait vendre. Et cet hiver, le club phocéen a d'ores et déjà réalisé une grosse opération. En effet, c'est Robinio Vaz qui a fait ses valises. Après seulement quelques matchs à Marseille, l'attaquant de 18 ans a été vendu pour 25M€ à l'AS Rome. Une recrue qui fait le bonheur de Gian Piero Gasperini.

« De grandes qualités » Robinio Vaz est donc aujourd'hui un joueur de l'AS Rome. Alors que l'attaquant de 18 ans a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce dimanche face au Torino, Gian Piero Gasperini s'est exprimé sur sa nouvelle recrue. Rapporté par TMW, l'entraîneur romain a confié concernant Vaz : « Il a de grandes qualités. Il est très jeune, né en 2007, donc il a 18 ans. Ce n’est pas facile en Serie A, mais nous lui donnons confiance et de l’espace ».