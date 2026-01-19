Ousmane Dembélé - PSG : Signature imminente ?

Pierrick Levallet

Et si Dayot Upamecano retrouvait Ousmane Dembélé au PSG la saison prochaine ? Proche du Ballon d’Or 2025 en équipe de France, le défenseur central de 27 ans serait dans le viseur du club de la capitale. Le Bayern Munich est toutefois passé à l’action pour le prolonger. Et les dirigeants bavarois espèrent que l’international français signera bientôt son nouveau contrat.

La saison prochaine, Ousmane Dembélé pourrait retrouver un ami proche au PSG. Le club de la capitale garderait en effet un œil attentif sur la situation de Dayot Upamecano, sous contrat jusqu’en juin prochain au Bayern Munich. Le profil du défenseur central de 27 ans plairait aux dirigeants parisiens, qui ne seraient pas contre l’accueillir libre à l’issue de la saison.

Le Bayern Munich est passé à l'action pour Upamecano Seulement, le Bayern Munich a déjà entamé les démarches pour prolonger le contrat de Dayot Upamecano. Le10Sport.com vous a même révélé en exclusivité que l’international français était tenté par une extension de bail en Bavière. Les dirigeants bavarois espéreraient d’ailleurs que le défenseur signera bientôt son nouvel engagement.