EXCLU - Mercato : Upamecano, prolongation en vue…

En discussions avec le Bayern Munich depuis de longs mois, Dayot Upamecano se rapproche très concrètement d’une décision finale. D’après nos informations, le défenseur français va trancher dans les prochains jours et sauf retournement de situation, il va choisir de rester en Bavière.

En fin de contrat avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano devenait l’un des plus gros dossiers du mercato 2026. Son statut de joueur libre au 1er janvier prochain en faisait l’une des cibles très alléchantes de l’année à venir. Et les grosses cylindrées européennes sont sur le pont depuis des mois pour tenter de le récupérer pour zéro euro. Mais les chances de voir Upamecano signe libre quelque part en Europe sont aujourd’hui très, très minces…

Upamecano vers une prolongation Selon nos informations, Dayot Upamecano va prendre sa décision dans les jours à venir. Et la tendance est clairement à une prolongation de contrat au Bayern Munich. Sauf retournement de situation, hautement improbable, le Français va choisir de rester. Depuis plusieurs semaines, une prolongation de contrat est sur la table, prête à être signée. Tout est prêt, côté bavarois, pour boucler sa prolongation.