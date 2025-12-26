Nouvelle aventure pour Laure Boulleau : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Devenue incontournable sur les antennes de Canal+, Laure Boulleau aura l'opportunité de s'illustrer dans un nouveau programme en 2026. Thomas Sénécal, directeur des sports de la chaîne cryptée, révèle en effet le lancement de « Ça part de là ». Une nouvelle aventure pour l'ancienne joueuse du PSG.

Très présente sur les antennes de Canal+, Laure Boulleau est notamment l'une des consultantes vedettes lors des soirées européennes et pour la Canal Football Club. Cependant, l'ancienne joueuse du PSG s'est également vu confier d'autres missions. Et Thomas Sénécal, directeur des sports ce Canal+, présente d'ailleurs le nouveau projet de Laure Boulleau.

Nouvelle aventure pour Laure Boulleau « Laure Boulleau lancera, elle, "Ça part de là", où elle retournera avec un champion ou une championne sur le terrain de ses débuts », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant de préciser toutefois que le programme Au Micro est mis en stand by.