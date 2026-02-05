«Je pars» : La nouvelle sortie intrigante de Max Verstappen sur son avenir, «c'est aussi simple que ça»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison dernière, l'avenir de Max Verstappen n'a cessé de faire parler. Et pour cause, son nom a circulé du côté de Mercedes, mais le quadruple champion du monde a décidé de rester chez Red Bull. Cependant, le Néerlandais a une nouvelle fois tenu des propos évasif au sujet de son futur en F1.

Cela aurait pu être l'un transferts les plus retentissants de l'histoire de la Formule 1. Max Verstappen a effectivement été annoncé proche de s'engager avec Mercedes, sans que cela ne se concrétise finalement. Le quadruple champion du monde est finalement resté chez Red Bull où une saison clé l'attend. D'ailleurs, Max Verstappen a une nouvelle fois semé le trouble sur son avenir en mettant la pression sur son écurie.

L'annonce troublante de Verstappen « J’essaie simplement d’être moi-même, d’être honnête. Je n’ai pas besoin de rencontrer des personnes célèbres. Je n’ai pas besoin d’agir différemment, car je sais ce que je dois faire, c’est-à-dire performer, n’est-ce pas ? Si je ne performe pas, je pars. C’est aussi simple que cela. Je suis entouré de très bons amis qui me permettent de garder les pieds sur terre. Il en va de même pour ma famille. Ils sont ce qu’il y a de plus important dans ma vie. Bien sûr, au fil du temps, grâce à la F1, on rencontre beaucoup de personnes importantes, des célébrités. Mais je ne suis pas là pour ça. Je l’accepte simplement. Je fais ce que j’ai à faire, puis je rentre chez moi. C’est pourquoi j’essaie de mener une vie très simple, sans extravagance. J’essaie simplement de mener une vie normale en dehors de la Formule 1 », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.