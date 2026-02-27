Un journaliste prédit des «crashs épouvantables» pour la saison de F1 : «On va avoir des catastrophes»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison s'annonce totalement indécise compte tenu des changements drastiques de réglementation. Jamais la Formule 1 n'avait connu une telle révolution qui concerne autant les moteurs que l'aérodynamique. Et selon un journaliste, cela pourrait donner lieu à une véritable catastrophe.

Le paddock part dans l'inconnu avec cette saison de Formule 1. Et pour cause, la règlementation de 2026 connaît une véritable révolution. La principale modification concerne les moteurs qui sont désormais hybrides. Cependant, cette nouvelle ère fait déjà débat compte tenu de sa complexité, mais également par la part importante donnée à la gestion des batteries aux dépens du pilotage pur.

«Lewis Hamilton a dit : "Moi, j'ai rien compris"» Sur le plateau du Super Moscato Show, Jean-Luc Roy commentateur de la F1 sur RMC affiche ses doutes face à cette révolution en F1 : « Quand j'ai vu ce règlement, déjà je l'ai relu 5 fois pour le comprendre, mais Lewis Hamilton m'a soulagé. Il a fait des réunions avec des ingénieurs qui ont conçu ces moteurs pour essayer de respecter ce règlement, et il a dit : "Moi, j'ai rien compris. Il faut sortir d'université pour comprendre". Le problème auquel nous allons arriver là, c'est que c'est la technique qui va prendre le dessus, c'est de moins en moins le pilote. C'est la grande crainte. On essaie de faire un clone de la Formule E, que personnellement je trouve sans intérêt ».