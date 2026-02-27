Un journaliste prédit des «crashs épouvantables» pour la saison de F1 : «On va avoir des catastrophes»

Cette saison s'annonce totalement indécise compte tenu des changements drastiques de réglementation. Jamais la Formule 1 n'avait connu une telle révolution qui concerne autant les moteurs que l'aérodynamique. Et selon un journaliste, cela pourrait donner lieu à une véritable catastrophe.
Le paddock part dans l'inconnu avec cette saison de Formule 1. Et pour cause, la règlementation de 2026 connaît une véritable révolution. La principale modification concerne les moteurs qui sont désormais hybrides. Cependant, cette nouvelle ère fait déjà débat compte tenu de sa complexité, mais également par la part importante donnée à la gestion des batteries aux dépens du pilotage pur.
«Lewis Hamilton a dit : "Moi, j'ai rien compris"»
Sur le plateau du Super Moscato Show, Jean-Luc Roy commentateur de la F1 sur RMC affiche ses doutes face à cette révolution en F1 : « Quand j'ai vu ce règlement, déjà je l'ai relu 5 fois pour le comprendre, mais Lewis Hamilton m'a soulagé. Il a fait des réunions avec des ingénieurs qui ont conçu ces moteurs pour essayer de respecter ce règlement, et il a dit : "Moi, j'ai rien compris. Il faut sortir d'université pour comprendre". Le problème auquel nous allons arriver là, c'est que c'est la technique qui va prendre le dessus, c'est de moins en moins le pilote. C'est la grande crainte. On essaie de faire un clone de la Formule E, que personnellement je trouve sans intérêt ».
«Je crains des crashs épouvantables»
Visiblement loin d'être fan de cette nouvelle règlementation, Jean-Luc Roy en rajoute une couche : « Les ingénieurs vont être encore plus puissants. Ils ont déjà simulé sur tous les circuits comment cela allait se passer pour récupérer de l'énergie. Quand on va voir un dépassement sur la piste, quand je présenterai les Grands Prix, je vais dire quoi ? Je ne sais pas si le pilote est en train de récupérer de l'énergie pour attaquer dans la ligne droite d'après, je ne peux pas savoir. Ce sont les ingénieurs qui feront la course. Ils vont pré-programmer le moteur pour optimiser cette fameuse récupération d'énergie. Le rôle des pilotes sera de tourner les petits boutons sur le volant ». Mais surtout, le journaliste de RMC craint le pire pour la saison à venir et il le fait savoir : « Je crains des crashs épouvantables même si j'espère me tromper. Au moment du départ parce que maintenant, les pilotes doivent mettre les moteurs à 15 000 tours pendant 10 secondes minimum pour charger le turbo. Donc ça veut dire que les types qui seront en première ligne vont attendre que les derniers viennent se mettent sur la grille et ils vont avoir leur moteur... donc on va avoir des catastrophes. »