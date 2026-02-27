Après 13 ans d’aventure, Laure Boulleau a dit stop : «Il fallait que j’arrête»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grande figure du Canal Football Club depuis 2018, Laure Boulleau avait opéré à cette époque à un grand changement de carrière après avoir été joueuse du PSG durant 13 ans. Et l’ancienne international française, désormais consultante vedette sur la chaîne cryptée, s’est longuement confiée sur son choix de quitter les terrains.

L’annonce remonte au 29 mai 2018, juste avant un choc en finale de Coupe de France entre le PSG et l’OL : alors âgée de 31 ans, Laure Boulleau annonçait la fin de sa carrière. Une carrière passée en intégralité dans les rangs du PSG, où elle était arrivée en 2005 et où elle aura donc passé 13 ans au total. Et en avril 2025, sur la chaine Youtube On time, Laure Boulleau s’était longuement confiée au sujet de cette décision.

« Je commençais à être fatiguée » « J'ai senti qu'il fallait que j'arrête dans pas longtemps. Lors de ma dernière saison, je commençais à être fatiguée physiquement mais aussi dans la tête et à partir de janvier, j'ai commencé à me poser les questions pour structurer la suite. Et en juin, il a fallu que je m'active parce que j'étais sur le marché du travail, mais sur un autre travail. J’ai commencé avec le PSG car j’ai eu une proposition de reconversion au sein du club, et à Canal, où j'ai commencé en août pour la reprise de la Ligue 1 à l'époque, et le CFC », a expliqué Laure Boulleau, avant d’évoquer sa reconversion en tant que consultante sur Canal +.