Antoine Dupont - Les attaques sur les réseaux sociaux qui ne passent pas : «Ce sont des imbéciles»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La statut d’Antoine Dupont a considérablement évolué ces dernières années, le demi de mêlée du Stade Toulousain passant du simple espoir du rugby français à véritable star faisant parfois la Une de la presse people. Dupont est d’ailleurs largement critiqué à ce sujet sur les réseaux sociaux, et une figure du rugby français a tenu à assurer sa défense de manière plutôt virulente.

C’est un fait, Antoine Dupont n’est plus le même joueur qu’il y a quatre ou cinq ans. La cote de popularité du capitaine du XV de France et du Stade Toulousain a dépassé les sphères du rugby, et Dupont est désormais considéré comme un people à part entière, comme en témoigne notamment la forte médiatisation de son couple avec l’ancienne Miss France Iris Mittenaere. Un statut de people qui fait d’ailleurs grincer des dents chez les puriste du rugby, qui n’hésitent pas à tacler Dupont sur sa «peoplisation» sur les réseaux sociaux…

Antoine Dupont : Il lui manque encore quelque chose et «on dira tous que ça a été le meilleur joueur de tous les temps» https://t.co/HTj0jcpyMx — le10sport (@le10sport) February 25, 2026

« Et alors ? C’est quoi le problème ? » Et cette réaction n’a pas du tout passée aux yeux de Max Guazzini, l’ancien président emblématique du Stade Français, qui est monté au créneau en septembre dernier dans les colonnes du Midi Olympique pour tacler les détracteurs d’Antoine Dupont sur son statut de people : « Je ne vois vraiment pas où est le problème. Antoine Dupont est libre de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, pour dire qu’on le voit trop dans les magazines, qu’il ne pense pas assez au rugby. Et alors ? C’est quoi le problème ? », lâche Guazzini.