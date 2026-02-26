La soirée arrosée qui tourne mal avec des joueurs du XV de France : «Il nous a rincés toute la nuit»

Les troisièmes mi-temps sont souvent très agitées dans le rugby. Et l'une d'elles a particulièrement marqué un joueur du XV de France qui raconte d'ailleurs que cela aurait pu leur coûter assez cher après que l'un des entraîneurs des Bleus leur a lancé un sacré avertissement.
Au rugby, les troisièmes mi-temps sont une institution à tel point que les anecdotes concernant des soirées légèrement trop alcoolisées sont impossibles à compter. Ancien international français, Benjamin Kayser raconte ainsi l'une d'elles juste avant une tournée avec le XV de France, alors qu'il voulait fêter une belle victoire avec Clermont à Agen, dans le restaurant... d'un ancien joueur.
Benjamin Kayser raconte une soirée très animée
« Juste avant mon retour en équipe de France, en novembre 2012, on gagne à Agen avec l'ASM. On a la bonne idée de sortir dîner entre Clermontois à Toulouse avant de prendre l'avion pour monter à Paris. Sauf qu'on est allés dans le restaurant de William Servat et qu'on a fini à 5 heures du matin complètement explosé parce qu'il nous a rincés toute la nuit. On est arrivés très mal », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE le 20 décembre dernier avant de poursuivre.
«Il m'a lancé "il y a deux solutions, soit vous êtes bons à l'opposition de dimanche, soit vous dégagez"»
« Philippe Saint-André (le sélectionneur) nous a défoncés en disant "je ne vous ai pas payé une nuit d'hôtel pour faire la bringue mais pour vous reposer". Yannick Bru (entraîneur des avants) m'a attrapé à l'aéroport et lancé "il y a deux solutions, soit vous êtes bons à l'opposition de dimanche, soit vous dégagez". On est donc allé faire du physique, on a bien sué. Et à l'opposition on a été très bons. Wesley Fofana a marqué dix essais parce qu'on avait beaucoup à se faire pardonner. Au final, on est restés pour la tournée, et on bat l'Australie (33-6), l'Argentine (39-22) et les Samoa (22-14) », ajoute Benjamin Kayser.