La soirée arrosée qui tourne mal avec des joueurs du XV de France : «Il nous a rincés toute la nuit»

Les troisièmes mi-temps sont souvent très agitées dans le rugby. Et l'une d'elles a particulièrement marqué un joueur du XV de France qui raconte d'ailleurs que cela aurait pu leur coûter assez cher après que l'un des entraîneurs des Bleus leur a lancé un sacré avertissement.

Au rugby, les troisièmes mi-temps sont une institution à tel point que les anecdotes concernant des soirées légèrement trop alcoolisées sont impossibles à compter. Ancien international français, Benjamin Kayser raconte ainsi l'une d'elles juste avant une tournée avec le XV de France, alors qu'il voulait fêter une belle victoire avec Clermont à Agen, dans le restaurant... d'un ancien joueur.

La der pour @BenjaminKayser qui met un terme à une carrière exceptionnelle (37 sélections 🇫🇷 , 4 titres 🇫🇷🇫🇷🇬🇧🇪🇺) #GrandJoueur #MERCI pic.twitter.com/ATmEdSPSxL — ASM Rugby (@ASMOfficiel) June 16, 2019

Benjamin Kayser raconte une soirée très animée « Juste avant mon retour en équipe de France, en novembre 2012, on gagne à Agen avec l'ASM. On a la bonne idée de sortir dîner entre Clermontois à Toulouse avant de prendre l'avion pour monter à Paris. Sauf qu'on est allés dans le restaurant de William Servat et qu'on a fini à 5 heures du matin complètement explosé parce qu'il nous a rincés toute la nuit. On est arrivés très mal », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE le 20 décembre dernier avant de poursuivre.