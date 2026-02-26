Paul Pogba recruté par l'After Foot : RMC lance l'invitation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté par l'AS Monaco l'été dernier, Paul Pogba n'a pas encore réussi son défi de retrouver les terrains de façon régulière. Et bien que Sébastian Pocognoli ait annoncé un retour après la trêve, rien ne dit que Paul Pogba pourra poursuivre son aventure avec le club du Rocher. Mais sur RMC, il reçoit déjà une invitation.

L'été dernier, l'AS Monaco a tenté le pari Paul Pogba. Le club du Rocher a effectivement décidé de recruter le champion du monde 2018 dans l'espoir de le relancer. Cependant, c'est une décision qui ne paye pas pour le moment puisque le milieu de terrain n'a disputé que 30 minutes jusque-là depuis le début de la saison. Et alors que Sebastian Pocognolli a annoncé qu'il pourrait revenir après la trêve internationale, rien ne permet toutefois d'assurer qu'il poursuivra à l'AS Monaco la saison prochaine. Par conséquent, Walid Acherchour lui soumet une proposition.

Pogba futur consultant ? L'invitation est lancée « Déjà avant Monaco, il n'y avait aucun club sérieux qui était sur Pogba. Et aujourd'hui avec ce qu'il s'est passé, aucun DS (directeur sportif, NDLR) ne va aller le chercher. Il y a une place dans Génération After l'an prochain aux côtés de Sam' (Umtiti). On va discuter de foot ! », lance le journaliste de RMC. Dans la foulée, Nicolas Jamain en rajoute une couche : « S'il veut venir dans l'After, il peut postuler ».