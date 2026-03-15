Mercato - PSG : «Je veux vraiment aller à Paris», un joueur de l'équipe de France a fait le forcing pour signer !

Depuis plusieurs mercatos, le PSG a recruté beaucoup de joueurs de l’équipe de France et plus nécessairement des stars internationales. Il y a quelque temps, le club de la capitale aurait d’ailleurs pu s’offrir un autre international français. Ce dernier faisait même le forcing pour signer à Paris mais cela n’a pas fonctionné.
Lors de la prochaine Coupe du monde, beaucoup de joueurs du PSG seront du voyage avec l’équipe de France. Sauf retournement de situation, Ousmane Dembélé devrait être de la partie, tout comme Bradley Barcola ou bien Désiré Doué. S’il continue sur sa lancée, Warren Zaïre-Emery en sera aussi, toutefois cela paraît un peu plus compliqué pour Lucas Hernandez, mais surtout Lucas Chevalier, qui ne joue plus du tout à Paris.
Le PSG aurait pu mettre la main sur un autre international français
À la Coupe du monde 2026, les joueurs du PSG retrouveront sans doute dans le groupe de l’équipe de France un certain Rayan Cherki. Ce dernier brille avec Manchester City, mais il aurait très bien pu débarquer à Paris. En janvier 2025, John Textor, qui était alors le président de l’OL, avait révélé dans Rothen s’enflamme que le milieu offensif faisait le forcing pour rejoindre le champion de France. « Cherki, ça fait deux ou trois ans qu’il a envie de partir. Cela n’a rien à voir avec la DNCG ! Il voulait aller au PSG l’année dernière, il m’a envoyé un message pour me le dire : "Je veux vraiment aller au PSG." »
Cherki a rejoint Manchester City l’été dernier
Le PSG était lui aussi très intéressé par Rayan Cherki, mais ce dernier lui a donc échappé. Il a finalement rejoint Manchester City et grand bien lui a pris car l’international français s’éclate sous les ordres de Pep Guardiola. Pour sa première saison en Angleterre, il a déjà inscrit neuf buts tout en délivrant dix passes décisives. De quoi donner des regrets à Paris et à Luis Enrique…