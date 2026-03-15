Mercato - PSG : «Je veux vraiment aller à Paris», un joueur de l'équipe de France a fait le forcing pour signer !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mercatos, le PSG a recruté beaucoup de joueurs de l’équipe de France et plus nécessairement des stars internationales. Il y a quelque temps, le club de la capitale aurait d’ailleurs pu s’offrir un autre international français. Ce dernier faisait même le forcing pour signer à Paris mais cela n’a pas fonctionné.

Lors de la prochaine Coupe du monde, beaucoup de joueurs du PSG seront du voyage avec l’équipe de France. Sauf retournement de situation, Ousmane Dembélé devrait être de la partie, tout comme Bradley Barcola ou bien Désiré Doué. S’il continue sur sa lancée, Warren Zaïre-Emery en sera aussi, toutefois cela paraît un peu plus compliqué pour Lucas Hernandez, mais surtout Lucas Chevalier, qui ne joue plus du tout à Paris.

𝗖𝗘𝗧 𝗘́𝗖𝗛𝗔𝗡𝗚𝗘 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗥𝗔𝗬𝗔𝗡 𝗖𝗛𝗘𝗥𝗞𝗜 🇫🇷, 𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗧 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗘 𝗜𝗠𝗣𝗘𝗥𝗧𝗨𝗥𝗕𝗔𝗕𝗟𝗘 😭😭



🎙️ Journaliste : À Lyon, lorsque vous arrivez en U16 avec Joël Fréchet, première action, coup du foulard.



Cherki 🇫🇷 : je ne me rappelle plus trop.



🎙️ Journaliste… pic.twitter.com/yTzBEP9QmZ — BeFootball (@_BeFootball) March 14, 2026

Le PSG aurait pu mettre la main sur un autre international français À la Coupe du monde 2026, les joueurs du PSG retrouveront sans doute dans le groupe de l’équipe de France un certain Rayan Cherki. Ce dernier brille avec Manchester City, mais il aurait très bien pu débarquer à Paris. En janvier 2025, John Textor, qui était alors le président de l’OL, avait révélé dans Rothen s’enflamme que le milieu offensif faisait le forcing pour rejoindre le champion de France. « Cherki, ça fait deux ou trois ans qu’il a envie de partir. Cela n’a rien à voir avec la DNCG ! Il voulait aller au PSG l’année dernière, il m’a envoyé un message pour me le dire : "Je veux vraiment aller au PSG." »