«Il n'a aucune chance contre Charles Leclerc» : La fin est déjà annoncée pour Lewis Hamilton ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa deuxième saison chez Ferrari, Lewis Hamilton ne parvient toujours pas à se montrer totalement convaincant. A tel point que pour Ralf Schumacher, la fin est proche pour le pilote britannique qui doit sa céder sa place à un plus jeune pilote, rappelant au passage qu'il «n'a aucune chance contre Charles Leclerc».

Bien décidé à repartir sur de bonnes bases après une première année délicate chez Ferrari, Lewis Hamilton a redressé la barre cette saison, sans pour autant retrouver son meilleur niveau. C'est la raison pour laquelle Ralf Schumacher estime désormais que le septuple champion du monde devrait laisser sa place à la jeune génération.

Ralf Schumacher envoie Lewis Hamilton à la retraite « Lewis Hamilton est évidemment dans une meilleure position cette année. Mais il n’aura probablement aucune chance face à Leclerc sur le long terme. C’est comme ça. Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont vécu une période merveilleuse en Formule 1. Mais je pense qu’il est temps pour eux de quitter le cockpit à la fin de l’année et de donner une chance aux jeunes. C’est pourquoi je dis maintenant qu’il est temps de laisser sa chance à la jeune génération. Oliver Bearman mérite l’opportunité de monter dans la Ferrari. Je pense également que s’il obtient cette chance, il peut se battre avec Charles Leclerc. Ce ne serait pas facile pour Leclerc », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.