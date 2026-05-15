F1 : Ferrari rate le nouveau crack du paddock, Mercedes dévoile les coulisses !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Leader du championnat du monde, Kimi Antonelli réalise un début de saison très impressionnant, éclipsant même George Russell chez Mercedes. Une situation qui pourrait laisser des regrets à Ferrari, qui n'avait pas réussi à recruter le jeune italien. Mais Toto Wolff assure que c'est surtout son académie qui a rapidement décelé ce grand talent.

Alors que tout le monde attendait George Russell, c'est finalement Kimi Antonelli qui brille au volant de sa Mercedes, la monoplace de référence en ce début de saison. Et c'est un petit évènement, puisque cela faisait de nombreuses années qu'un pilote italien n'avait pas mené le championnat du monde. De quoi laisser des regrets à Ferrari, mais Toto Wolff met les choses au clair, assurant qu'il fallait surtout mettre en avant la qualité de la détection et de formation de son équipe.

Toto Wolff raconte la découverte de Kimi Antonelli « Aujourd’hui, tout le monde parle du talent de Kimi, de la précocité avec laquelle nous l’avons repéré. J’entends des gens dire des choses comme : "Ferrari aurait dû le découvrir quand il était jeune". Ce n’est pas correct, parce que la véritable valeur de notre programme juniors Mercedes a été de créer le bon environnement pour lui permettre de grandir, de lui donner les meilleurs outils et de le soutenir dans les moments difficiles. Le talent n’est que le point de départ, mais le véritable travail a été réalisé pendant ces huit années passées ensemble », confie-t-il dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport avant de poursuivre.