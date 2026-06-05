NBA - Victor Wembanyama fait halluciner Donald Trump : «Comment vous défendez sur ce gars ?»

Comme attendu, Donald Trump sera bien présent au Madison Square Garden pour le match 3 entre les San Antonio Spurs et les New York Knicks. Le président des États-Unis a lui-même confirmé sa présence, encensant par la même occasion Victor Wembanyama qui, il en est persuadé, deviendra un grand joueur, s’il ne l’est pas déjà.
New York étant de retour en Finales NBA pour la première fois depuis 1999, Donald Trump ne va pas rater cette occasion. Le président des États-Unis a confirmé qu’il serait bien présent au Madison Square Garden pour le troisième match entre les Knicks et les Spurs, dans la nuit de lundi à mardi. Il a été invité par James Dolan, propriétaire de la franchise new-yorkaise, et a bien l’intention d’accepter : « La réponse est oui : il m’a invité, et j’y vais. Probablement lundi. Peut-être j’irai aux deux ! »
« Wemby est un excellent joueur »
Donald Trump aura alors l’opportunité d’observer d’un peu plus près Victor Wembanyama. « Wemby est un excellent joueur. Il va être un grand joueur, et il l’est déjà. J’ai dit : comment vous défendez sur ce gars ? Il mesure 7,5 pieds (NDLR : 2,26 m, mais Wembanyama ne mesure en réalité que 7,4 pieds, soit 2,24 m) et il a un très bon tir, pas vrai ? Mais ils ont trouvé un moyen d’y arriver. Ils (NDLR : les Knicks) sont une super équipe », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Le Parisien, même si son soutien ira aux Knicks.
« Je suis un fan des Knicks depuis très longtemps »
« Je suis un fan des Knicks depuis très longtemps. Et j’aime aussi énormément James Dolan, c’est un bon mec et ça fait longtemps qu’il essaie de gagner. C’est un compétiteur et il a une équipe incroyable. Je ne sais pas s’ils ont perdu une rencontre de tous les playoffs, vous imaginez ? Et pourtant, j’ai regardé le début du match, c’était mal parti. J’ai raté le milieu de la rencontre parce que j’ai passé la soirée à parler à mes généraux. Mais j’ai regardé la fin et ils ont dominé. Vraiment incroyable », a ajouté Donald Trump.