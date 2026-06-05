NBA - Victor Wembanyama fait halluciner Donald Trump : «Comment vous défendez sur ce gars ?»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme attendu, Donald Trump sera bien présent au Madison Square Garden pour le match 3 entre les San Antonio Spurs et les New York Knicks. Le président des États-Unis a lui-même confirmé sa présence, encensant par la même occasion Victor Wembanyama qui, il en est persuadé, deviendra un grand joueur, s’il ne l’est pas déjà.

New York étant de retour en Finales NBA pour la première fois depuis 1999, Donald Trump ne va pas rater cette occasion. Le président des États-Unis a confirmé qu’il serait bien présent au Madison Square Garden pour le troisième match entre les Knicks et les Spurs, dans la nuit de lundi à mardi. Il a été invité par James Dolan, propriétaire de la franchise new-yorkaise, et a bien l’intention d’accepter : « La réponse est oui : il m’a invité, et j’y vais. Probablement lundi. Peut-être j’irai aux deux ! »

« Wemby est un excellent joueur » Donald Trump aura alors l’opportunité d’observer d’un peu plus près Victor Wembanyama. « Wemby est un excellent joueur. Il va être un grand joueur, et il l’est déjà. J’ai dit : comment vous défendez sur ce gars ? Il mesure 7,5 pieds (NDLR : 2,26 m, mais Wembanyama ne mesure en réalité que 7,4 pieds, soit 2,24 m) et il a un très bon tir, pas vrai ? Mais ils ont trouvé un moyen d’y arriver. Ils (NDLR : les Knicks) sont une super équipe », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Le Parisien, même si son soutien ira aux Knicks.