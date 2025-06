«Tout est réglé», le successeur de Deschamps annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au poste de sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps s'apprête à dire au revoir l'année prochaine après la Coupe du monde. Depuis longtemps maintenant, son successeur semble être tout désigné : c'est Zinédine Zidane qui devrait prendre le relais. Pour Giovanni Castaldi, l'annonce aurait déjà dû être passée.

Sous le feu des critiques ces dernières années, Didier Deschamps a décidé de quitter son poste dans un an après la prochaine Coupe du monde. L'ancien joueur de l'OM devrait voir débarquer Zinédine Zidane pour prendre sa place mais l'annonce officielle tarde beaucoup. Pour certains, c'est un suspense insupportable qui n'a pas forcément lieu d'être.

Deschamps prêt à partir En annonçant son départ de l'Equipe de France, Didier Deschamps n'a pas vraiment surpris. Ces derniers temps, il a reçu beaucoup de critiques concernant sa gestion des Bleus et il semble prêt à quitter le navire. « Je ne comprends même pas en fait qu’on fasse durer le suspense. Je ne vois pas en quoi… Je trouve Didier Deschamps, dans sa communication et sa manière d’être, depuis qu’il a annoncé qu’il partait, beaucoup plus détendu, beaucoup mieux… Quand je l’ai en entretien, je trouve qu’il est dans un état d’esprit qui est totalement différent, et cela fait du bien de le voir comme ça parce qu’avant c’était un peu plus compliqué. On sentait qu’il était touché et marqué par les nombreuses critiques qu’il y a eu pendant et après l’Euro » déclare le journaliste Giovanni Castaldi sur La Chaîne L'Equipe.