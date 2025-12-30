Officiel - Kylian Mbappé : Les grandes explications après le licenciement !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça bouge encore une fois sur le banc du SM Caen. En effet, ces dernières heures, le club de Kylian Mbappé a décidé de changer d'entraîneur et c'est désormais Gaël Clichy qui se retrouve aux commandes. L'ancien joueur d'Arsenal a ainsi pris la succession de Maxime d'Ornano, démis de ses fonctions. Une grosse décision justifiée par Ziad Hammoud, président du Stade Malherbe.

Relégué en National, le SM Caen de Kylian Mbappé n'y arrive toujours pas. 10ème du championnat après 15 journées, le club normand a décidé de réagir et son entraîneur, Maxime d'Ornano, en a fait les frais. En effet, ce lundi, le Stade Malherbe a officialisé la nouvelle en annonçant le nom de son nouveau coach : Gaël Clichy.

« On s'est dit qu'il fallait mieux être proactif et essayer d'insuffler une nouvelle dynamique » Président du SM Caen, Ziad Hammoud s'est présenté en conférence de presse pour justifier le départ de Maxime d'Ornano. Pourquoi avoir pris cette décision ? Il a alors expliqué : « On a pris le temps de réfléchir juste après la fin des matchs, on ne s'est pas posé la question avant le match de Villefranche pour ne pas polluer le travail de Maxime d'Ornano. On a pesé le pour et le contre d'un changement de coach sur la base de notre analyse de la première partie de saison et de ce que l'on attendait de la seconde partie. On s'est dit qu'il fallait mieux être proactif et essayer d'insuffler une nouvelle dynamique sur les six premiers mois et continuer à être ambitieux. Notre place au classement n'est pas celle que l'on ambitionnait et le plaisir qu'on s'était donné comme but de donner aux spectateurs et aux partenaires du club d'un point de vue contenu de jeu n'était pas là ».