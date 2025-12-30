Officiel - Kylian Mbappé : Les grandes explications après le licenciement !

Ça bouge encore une fois sur le banc du SM Caen. En effet, ces dernières heures, le club de Kylian Mbappé a décidé de changer d'entraîneur et c'est désormais Gaël Clichy qui se retrouve aux commandes. L'ancien joueur d'Arsenal a ainsi pris la succession de Maxime d'Ornano, démis de ses fonctions. Une grosse décision justifiée par Ziad Hammoud, président du Stade Malherbe.
Relégué en National, le SM Caen de Kylian Mbappé n'y arrive toujours pas. 10ème du championnat après 15 journées, le club normand a décidé de réagir et son entraîneur, Maxime d'Ornano, en a fait les frais. En effet, ce lundi, le Stade Malherbe a officialisé la nouvelle en annonçant le nom de son nouveau coach : Gaël Clichy.
« On s'est dit qu'il fallait mieux être proactif et essayer d'insuffler une nouvelle dynamique »
Président du SM Caen, Ziad Hammoud s'est présenté en conférence de presse pour justifier le départ de Maxime d'Ornano. Pourquoi avoir pris cette décision ? Il a alors expliqué : « On a pris le temps de réfléchir juste après la fin des matchs, on ne s'est pas posé la question avant le match de Villefranche pour ne pas polluer le travail de Maxime d'Ornano. On a pesé le pour et le contre d'un changement de coach sur la base de notre analyse de la première partie de saison et de ce que l'on attendait de la seconde partie. On s'est dit qu'il fallait mieux être proactif et essayer d'insuffler une nouvelle dynamique sur les six premiers mois et continuer à être ambitieux. Notre place au classement n'est pas celle que l'on ambitionnait et le plaisir qu'on s'était donné comme but de donner aux spectateurs et aux partenaires du club d'un point de vue contenu de jeu n'était pas là ».
« Essayer d'être plus ambitieux pour la deuxième partie de saison »
« On avait le choix entre effectivement se borner à la stabilité qui aurait été beaucoup plus simple ou prendre des initiatives et essayer d'être plus ambitieux pour la deuxième partie de saison. On a choisi l'option deux quitte à paraître effectivement un petit peu instable. Mais il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le succès du club. On s'est dit qu'à ce moment le succès du club allait être augmenté d'un point de vue probabilité avec ce choix », a poursuivi le président du SM Caen.