OL - Transfert d’un attaquant : La décision cash !

Pierrick Levallet

Cet hiver, Endrick a pris une décision ferme pour son avenir. Alors qu’il n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid, l’international auriverde a rejoint l’OL en prêt. L’attaquant de 19 ans avait fait de son temps de jeu une priorité, et le club rhodanien était le seul à lui offrir certaines garanties à ce niveau-là.

L’OL va démarrer la seconde partie de saison avec un nouvel attaquant de pointe. La semaine dernière, le club rhodanien a officialisé l’arrivée d’Endrick en prêt. Le Brésilien n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid et souffrait donc de sa situation. L’attaquant de 19 ans souhaitait se relancer ailleurs en vue de la Coupe du monde 2026.

Endrick a privilégié son temps de jeu sur le mercato Comme le rapporte AS, Endrick a d’ailleurs pris une décision ferme à ce sujet. L’international auriverde voulait impérativement récupérer du temps de jeu. Et l’OL était le seul club parmi les nombreux à avoir manifesté leur intérêt qui était prêt à lui garantir une place de titulaire dès son arrivée.