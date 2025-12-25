Transfert à l’OL : Un problème déjà annoncé avec Endrick !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mardi, l’OL a officialisé l’arrivée très attendue d’Endrick, prêté sans option d’achat par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison. Un recrutement sur lequel Sidney Govou a des doutes. La légende lyonnaise s’interroge sur le peu de temps de jeu que lui a accordé Xabi Alonso et sur ses objectifs personnels, qui pourraient ne pas correspondre à ceux de Lyon.

Depuis l’annonce officielle de l’OL, nombreuses sont les personnes à s’être enthousiasmées de l’arrivée d’Endrick, à l’image de Karim Benzema. Ce qui contraste avec la réaction de Sidney Govou, qui a émi des réserves sur le recrutement de l’attaquant du Real Madrid.

« Je ne suis pas sûr que ce soit toujours bon pour l’équilibre de l’équipe » « Pour le mercato, j’entends que le coach voudrait un attaquant, un central et deux ou trois milieux. Mais quand une mécanique marche bien, il faut faire attention, car elle peut se dérégler très vite. Un attaquant qui marquerait plus de buts ferait-il les efforts défensifs de Satriano ? Je ne crois au mercato d’hiver que quand il faut remplacer un blessé. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours bon pour l’équilibre de l’équipe », a confié la légende de l’OL auprès du Progrès.