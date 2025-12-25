Transfert à l’OL : Un problème déjà annoncé avec Endrick !

Mardi, l’OL a officialisé l’arrivée très attendue d’Endrick, prêté sans option d’achat par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison. Un recrutement sur lequel Sidney Govou a des doutes. La légende lyonnaise s’interroge sur le peu de temps de jeu que lui a accordé Xabi Alonso et sur ses objectifs personnels, qui pourraient ne pas correspondre à ceux de Lyon.
Depuis l’annonce officielle de l’OL, nombreuses sont les personnes à s’être enthousiasmées de l’arrivée d’Endrick, à l’image de Karim Benzema. Ce qui contraste avec la réaction de Sidney Govou, qui a émi des réserves sur le recrutement de l’attaquant du Real Madrid.
« Je ne suis pas sûr que ce soit toujours bon pour l’équilibre de l’équipe »
« Pour le mercato, j’entends que le coach voudrait un attaquant, un central et deux ou trois milieux. Mais quand une mécanique marche bien, il faut faire attention, car elle peut se dérégler très vite. Un attaquant qui marquerait plus de buts ferait-il les efforts défensifs de Satriano ? Je ne crois au mercato d’hiver que quand il faut remplacer un blessé. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours bon pour l’équilibre de l’équipe », a confié la légende de l’OL auprès du Progrès.
« Endrick aura des objectifs individuels qui pourraient ne pas correspondre aux objectifs collectifs de l’équipe, c’est ce qui me dérange »
Sidney Govou poursuit : « Personne n’a assez de repères pour savoir ce qu’Endrick est capable de faire, même si c’est forcément un bon joueur. Attention néanmoins, un remplaçant qui ne joue jamais, c’est souvent qu’il y a un problème. Endrick aura des objectifs individuels qui pourraient ne pas correspondre aux objectifs collectifs de l’équipe, c’est ce qui me dérange. »