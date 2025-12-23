Karim Benzema : Signature validée à l'OL !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu depuis plusieurs mois, l'OL a trouvé son numéro 9 ! En effet, les Gones viennent d'officialiser le prêt sans option d'achat d'Endrick en provenance du Real Madrid. Une signature validée par Karim Benzema qui a liké la publication de son club formateur sur Instagram.

L'été dernier, l'OL a perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. Pour les remplacer, seul Martin Satriano a débarqué, ce qui est insuffisant pour jouer sur tous les tableaux. Conscients de l'urgence de recruter un nouveau numéro 9, les Gones ont déjà officialisé le prêt d'Endrick en provenance du Real Madrid.

Endrick débarque à l'OL... En effet, par le biais d'un communiqué, l'OL a confirmé la transaction : « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison ».