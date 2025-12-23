Transfert à l'OL : C'est officiel pour le gros coup de l'hiver !

Comme attendu depuis plusieurs mois désormais, le prêt d'Endrick à l'OL est désormais officiel. Bien que le mercato d'hiver n'ouvrira ses portes que le 1er janvier, le club lyonnais a d'ores et déjà bouclé l'arrivée de son nouveau numéro 9.
En quête d'un nouvel avant-centre afin de compenser le départ de Georges Mikautadze à Villarreal dans les dernières heures du mercato, l'OL avait récupéré en urgence Martin Satriano. Mais les Lyonnais voulaient frapper encore plus fort. Et c'est désormais chose faite, puisque les Gones viennent d'officialiser l'arrivée d'Endrick sous la forme d'un prêt en provenance du Real Madrid.
Endrick à l'OL, c'est officiel
En effet, l'OL vient de publier un communiqué pour annoncer la nouvelle : « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison ».
Le nouveau numéro 9 de l'OL !
L'OL tient donc son nouvel attaquant qui aura la lourde tâche de faire oublier Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. Pour cela, Endrick a récupéré le numéro 9. Le club précise d'ailleurs que son nouveau joueur « sera présent dès le 29 décembre à la reprise du groupe professionnel ». C'est déjà l'un des très jolis coups du mercato d'hiver.