Transfert à l'OL : C'est officiel pour le gros coup de l'hiver !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu depuis plusieurs mois désormais, le prêt d'Endrick à l'OL est désormais officiel. Bien que le mercato d'hiver n'ouvrira ses portes que le 1er janvier, le club lyonnais a d'ores et déjà bouclé l'arrivée de son nouveau numéro 9.

En quête d'un nouvel avant-centre afin de compenser le départ de Georges Mikautadze à Villarreal dans les dernières heures du mercato, l'OL avait récupéré en urgence Martin Satriano. Mais les Lyonnais voulaient frapper encore plus fort. Et c'est désormais chose faite, puisque les Gones viennent d'officialiser l'arrivée d'Endrick sous la forme d'un prêt en provenance du Real Madrid.

Endrick à l'OL, c'est officiel En effet, l'OL vient de publier un communiqué pour annoncer la nouvelle : « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison ».