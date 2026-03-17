Cyclisme : Pogacar-Seixas ? Les mots forts d'un coéquipier de Pogacar

Domen Novak est un coéquipier historique de Tadej Pogacar au sein de l'équipe UAE Team Emirates. Il est donc bien placé pour mesurer la différence entre le champion slovène et Paul Seixas. Et pour lui, il en existe une de taille, qui pourrait constituer un danger pour le jeune coureur français dans les années à venir...
Domen Novak est un coéquipier historique de Tadej Pogacar au sein de l'équipe UAE Team Emirates, qu'il a rejoint au début de l'année 2023, mais qu'il connaît depuis bien plus longtemps étant lui aussi Slovène. Novak est donc bien placé pour faire une comparaison avec Paul Seixas, qui arrive aujourd'hui au plus haut niveau alors qu'il n'est âgé que de 19 ans.
« Je pense qu’à son âge, Seixas est même meilleur que Tadej ne l’était à l’époque »
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le coéquipier du Slovène ne tergiverse pas lorsqu'il faut comparer les deux champions, comme à l'occasion de cet entretien à RMC relayé par cyclinguptodate.com : « Paul Seixas ? Ce gars est vraiment incroyablement bon. Tout le monde le compare à Tadej… Je pense qu’à son âge, il est même meilleur que Tadej ne l’était à l’époque ».
« Tadej est un véritable prodige, il a remporté son premier Tour en mangeant des pizzas, en buvant des bières et en jouant à la PlayStation »
Dans le même temps, Domen Novak pointe du doigt un danger qui pourrait guetter les jeunes coureurs aujourd'hui, comme Paul Seixas, beaucoup moins insouciants que ne l'était Pogacar au même âge, et qui pourraient selon lui avoir des difficultés à se maintenir aussi longtemps au top niveau : « De nos jours, ils font tous un mois d’entraînement en altitude avant le début de la saison et ne rentrent pas chez eux pendant longtemps. D’un côté, c’est fantastique, mais de l’autre, je me demande combien de temps ils peuvent tenir mentalement. Les jeunes coureurs d'aujourd'hui sont tous déjà très bien entraînés et affûtés, tandis que Tadej est un véritable prodige. À ma connaissance, Tadej ne s'entraînait pas en altitude à un si jeune âge. Je peux dire que Pogacar a remporté son premier Tour en mangeant des pizzas, en buvant des bières et en jouant à la PlayStation ».