Cyclisme : Pogacar-Seixas ? Les mots forts d'un coéquipier de Pogacar

Alexandre Higounet

Domen Novak est un coéquipier historique de Tadej Pogacar au sein de l'équipe UAE Team Emirates. Il est donc bien placé pour mesurer la différence entre le champion slovène et Paul Seixas. Et pour lui, il en existe une de taille, qui pourrait constituer un danger pour le jeune coureur français dans les années à venir...

Domen Novak est un coéquipier historique de Tadej Pogacar au sein de l'équipe UAE Team Emirates, qu'il a rejoint au début de l'année 2023, mais qu'il connaît depuis bien plus longtemps étant lui aussi Slovène. Novak est donc bien placé pour faire une comparaison avec Paul Seixas, qui arrive aujourd'hui au plus haut niveau alors qu'il n'est âgé que de 19 ans.

« Je pense qu’à son âge, Seixas est même meilleur que Tadej ne l’était à l’époque » Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le coéquipier du Slovène ne tergiverse pas lorsqu'il faut comparer les deux champions, comme à l'occasion de cet entretien à RMC relayé par cyclinguptodate.com : « Paul Seixas ? Ce gars est vraiment incroyablement bon. Tout le monde le compare à Tadej… Je pense qu’à son âge, il est même meilleur que Tadej ne l’était à l’époque ».